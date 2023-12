Die Sparkasse Bodensee plant im Neubau-Quartier Bachtobel in Kressbronn sechs klimafreundliche Wohngebäude mit insgesamt 80 Mietwohnungen. Die dafür vorgesehenen Baugrundstücke hat die Sparkasse laut Pressemitteilung jetzt von der Gemeinde Kressbronn gekauft. An den weiteren Planungen werde mit Hochdruck gearbeitet.

Investitionssumme: rund 30 Millionen Euro. Die Arbeiten am ersten Haus sollen 2025 starten. Die Bankhaus war der einzige Bewerber bei der Ausschreibung durch die Gemeinde und hatte Ende 2022 den Zuschlag für den genossenschaftlichen Wohnungsbau erhalten.

Erstes Projekt in der Größe

„Wohnzukunft Bachtobel“ heißt das Projekt, über das Lothar Mayer, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Bodensee, sagt: „Dieses Bauvorhaben ist in zweierlei Hinsicht etwas ganz Besonderes. Zum einen planen wir als Sparkasse erstmals einen so großen Bau, bei dem wir uns ausschließlich auf Mietwohnungen konzentrieren.“

Zum anderen, und das sei viel wichtiger, schaffe sein Haus mit dem Wohnraumkonzept eine große Zahl von bezahlbaren und gleichzeitig hochwertigen Wohnungen in der schönen Bodenseeregion.

Mehrere Sozialwohnungen

Kressbronns Bürgermeister Daniel Enzensperger ist naturgemäß ebenfalls angetan: „Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für die Kressbronner Bevölkerung ist ein Ziel des neuen Baugebietes Bachtobel. Ein Teil der Wohneinheiten ist speziell für den sozialen beziehungsweise geförderten Wohnungsbau vorgesehen und soll an Bürgerinnen und Bürger mit keinem oder nur geringem Einkommen vermietet werden.“

Mietwohnungsprojekt „Wohnzukunft Bachtobel“ der Sparkasse Bodensee Einheiten: Insgesamt 80 Wohneinheiten in sechs Mehrfamilienhäusern

Zimmer: 1,5 bis 5

Wohnformen: altersgerechte Wohnungen für Menschen mit Beeinträchtigungen, Wohnungen für Alleinstehende, Familienwohnungen

Baubeginn in 2025, die Wohngebäude werden nacheinander errichtet

Bauweise: KfW 55 in Holzbauweise mit PV-Anlagen und Gründächern

Architekt: Dietmar Kathan / GMS Architekten PartGmbB

Er freue sich, dass die Gemeinde mit der Sparkasse Bodensee einen geeigneten Partner für die Umsetzung dieses Projektes gefunden habe. Sein Dank geht an den stellvertretenden Bürgermeister Stefan Fehringer für sein großes Engagement bei den Vertragsverhandlungen, so Daniel Enzensperger. Weil er Mitglied des Verwaltungsrates ist, sei er in dieser Angelegenheit befangen gewesen.

Ein bis fünf Zimmer

Die Sparkasse plant den Bau von sechs Mehrfamilienhäusern mit jeweils vier Wohngeschossen, inklusive begrünten Flachdächern und Photovoltaikanlagen. Alle Gebäude sind der Mitteilung zufolge unterkellert und mit Tiefgaragen ausgestattet. Die Arbeiten am ersten Wohnhaus beginnen voraussichtlich 2025.

Grundstückskauf: Lothar Mayer, Vorsitzender des Vorstandes der Sparkasse Bodensee (links) und Stefan Fehringer, stellvertretender Bürgermeister von Kressbronn, unterschreiben den Vertrag. (Foto: Sparkasse )

Entstehen sollen 80 Mietwohnungen in einem breit gefächerten Mix, der ganz unterschiedlichen Ansprüchen gerecht werde und vom komfortablen Einzimmer-Appartement für Singles bis zur großzügigen Fünfzimmer-Familienwohnung mit Wohnflächen zwischen 35 und 125 Quadratmetern. Jede Wohnung verfüge über eine Loggia oder eine Terrasse, schreibt die Sparkasse.

Barrierearm und energieeffizient

Besonders hervorzuheben sei dabei die große Zahl an barrierearmen und barrierefreien Wohnungen, die auf die Bedürfnisse von Menschen mit Beeinträchtigungen zugeschnitten sind. Aufzüge ermöglichten den hindernisfreien Zugang bis ins dritte Obergeschoss und zur Tiefgaragen- beziehungsweise Kellerebene.

„Neben der Barrierefreiheit profitieren die zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner aber auch von einer nachhaltigen und energieffizienten Bauweise“, erläutert Mona John, Referentin für Projektentwicklung und zuständig für das Projekt Wohnzukunft Bachtobel, in der Mitteilung. „Unsere Wohngebäude werden in Holzbauweise errichtet und erfüllen den energetisch sehr guten Standard eines KfW-55-Effizienzhauses.“

Erschwingliche Mietkosten

Diese Art des Bauens bringt Lothar Mayer zufolge folgende Vorteile: „Mehr Energieeffizienz bedeutet weniger Nebenkosten für die zukünftigen Mieterinnen und Mieter. Zudem profitiert das Klima durch weniger CO2-Emissionen.“

Auch bei der Energieversorgung ihrer Wohnneubauten achte die Sparkasse Bodensee auf eine nachhaltige Energieversorgung: Das Quartier Bachtobel werde über einen Quartierdienstleister versorgt, der ein Nahwärmenetz und die auf den Dächern installierten PV-Anlagen betreibe, heißt es.

Architekt aus Kressbronn

Das flächensparende Bauen von kleinen Wohneinheiten schone ebenfalls Umwelt und Ressourcen und trage dazu bei, dass die Mietkosten erschwinglich bleiben würden. Bei einem Viertel des neu entstehenden Raums werde die Miethöhe im Rahmen von gefördertem Wohnraum unter den Kressbronner Vergleichsmieten liegen.

Bei der Errichung und dem Innenausbau der sechs Wohngebäude lege Vorstandschef Lothar Mayer zudem besonderen Wert auf das Prinzip „Von hier für hier“: „Als in der Region Bodensee verwurzelte Sparkasse ist es uns nicht nur ein Anliegen, gerade hier Wohnraum zu schaffen, sondern wir wollen auch die Wertschöpfung in der Region lassen und deshalb bevorzugt lokale Firmen mit der Bau-Ausführung beauftragen. Auch der Architekt, Dietmar Kathan, hat mit der GMS Architekten PartGmbB seinen Sitz in Kressbronn.“