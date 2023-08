Sieben FSJler in Kressbronn verabschiedet

Im Bereich der Kinder– und Jugendhilfe sowie in der Kinderbetreuung haben im vergangenen Schul– und Kindergartenjahr sieben junge Menschen die Gemeinde Kressbronn im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres tatkräftig unterstützt. Durch ihr Engagement haben sie den Alltag vieler Kinder positiv beeinflusst und gezeigt, wie schön und wichtig es sein kann, sich für andere einzusetzen. Besonders erfreulich ist es, dass alle Absolventinnen und Absolventen des Bundesfreiwilligendienstes in ihrem Wunsch nach einem Beruf im sozialen Bereich bestärkt wurden, wie es in einer Pressemitteilung seitens der Gemeinde heißt.

Alle sieben junge Menschen haben sich dazu entschieden, im Anschluss an den Freiwilligendienst weiterhin mit Kindern zu arbeiten. So werden sie ein Studium zum Grundschullehramt, Sonderpädagogik, eine Ausbildung zur pädagogischen Fachkraft oder zum Jugend– und Heimerzieher absolvieren. Manuela Lang, Ausbildungsbeauftragte, bedankte sich herzlich bei den Absolventen für ihr Engagement und ihre Hilfsbereitschaft: „Ihr habt wertvolle Zeit damit verbracht, anderen Menschen zu helfen. Ein herzliches Dankeschön hierfür. Das Ende dieses Freiwilligenjahres ist gleichzeitig auch ein Anfang für euren beruflichen Lebensweg. Ich freue mich sehr, dass ihr durch die Arbeit bei uns in eurem jeweiligen Berufswunsch bestätigt wurdet und wünsche euch alles Gute für die Zukunft.“

Mit dem Bundesfreiwilligendienst bietet die Gemeinde Kressbronn ein Angebot für Frauen und Männer, sich nach der Schule in die Gesellschaft einzubringen und auf diese Weise Erfahrungen zu sammeln. Plätze im Bundesfreiwilligendienst werden bei der Gemeinde in sozialen und ökologischen Bereichen angeboten. Neben dem Bauhof kann der Bundesfreiwilligendienst bei der Gemeinde auch in den Kinderbetreuungseinrichtungen sowie in der Nonnenbachschule und in der Parkschule geleistet werden.

Bundesfreiwilligendienst