Eine Seniorin aus Kressbronn hat in den vergangenen Wochen ihr Erspartes an Betrüger verloren. Wie die Polizei mitteilt, überwies die Frau Ende des vergangenen Jahres insgesamt gut 50.000 Euro an einen vermeintlichen Finanzinvestor.

Die Seniorin stieß über eine Online-Anzeige auf eine seriös wirkende Webseite, auf welcher mit einmaligen Renditechancen geworben wurde. Sie gab dort ihre Personalien ein und wurde im Anschluss telefonisch durch einen angeblichen Kreditmakler kontaktiert. Dieser brachte die Frau dazu, ihr Geld zur angeblichen Anlage auf ein ausländisches Konto zu überweisen.

Für die Auszahlung nochmalige Zahlung fällig?

Im weiteren Verlauf gaukelten die Anrufer der Frau vor, dass sich erhebliche Gewinne angehäuft hätten. Nach etwa zwei Monaten wollte die Seniorin sich diese auszahlen lassen. Dafür sollte die Frau zusätzlich 10.000 Euro überweisen. Durch diese Forderung wurde die Geschädigte misstrauisch und entschloss sich zur Anzeigenerstattung bei der Polizei. Die Ermittler warnen erneut vor vermeintlich rentablen Geldanlagen mit utopischen Renditen. Ihr Appell: „Seien Sie vorsichtig bei Geldanlagen in Krypto-Währung und bei Überweisungen ins Ausland. Vergleichen Sie die marktüblichen Renditen und die Trading-Plattformen, bevor Sie Geld überweisen“.

Auch in Meersburg hat ein Betrüger eine Seniorin um 22.000 Euro erleichtert. Der Polizei zufolge täuschte dieser der Frau eine Notsituation vor. Sie erhielt einen Anruf, in dessen Verlauf sich ein Mann als Staatsanwalt ausgab. Er schilderte, dass die Tochter der Geschädigten einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Zunächst verlangte der Anrufer 47.000 Euro als angebliche Kaution dafür, dass die Tochter nicht in Haft kommt. Nachdem der vermeintliche Staatsanwalt die Seniorin über ihre finanziellen Verhältnisse ausgefragt und zusätzlich einen angeblichen Richter mit der Frau verbunden hatte, wurde eine Kaution in Höhe 22.000 Euro vereinbart.

So soll die Abholerin ausgesehen haben

Wenige Stunden nach Beendigung des Gespräches erschien eine unbekannte Frau am vereinbarten Übergabeort im Alten Ortsweg und nahm das Bargeld in vereinbarter Höhe entgegen. Die Abholerin soll etwa 20 Jahre alt und kräftig gebaut sein. Sie sei etwa 160 bis 170 cm groß, hat schwarzes, langes Haar und einen südländischen, dunkleren Teint. Die Frau trug eine schwarze Jacke und einen dunklen Schal. Sie sprach bei der Abholung nicht. Am selben Tag wurde eine weitere ältere Frau aus Meersburg auf die gleiche Weise kontaktiert. Diese glaubte dem Anrufer jedoch nicht und beendete das Gespräch nach kurzer Zeit.

Zeugen, die die Übergabe im Alten Ortsweg beobachtet haben, sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07532 / 43443 mit dem Polizeiposten Meersburg in Verbindung zu setzen.