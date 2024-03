Seniorenrat nimmt die Arbeit auf

Die konstituierende Sitzung des Kressbronner Seniorenrates hat am 4. März stattgefunden. Lothar Brück, Monika Knop, Thomas Biggel, Christa Hecht-Fluhr, Gisela Neumann, Meinrad Ehrle und Kirsten Dreher möchten sich künftig in diesem Gremium für die Senioren in der Gemeinde ehrenamtlich engagieren. Zum Vorsitzenden wurde Lothar Brück gewählt.

„Seniorinnen und Senioren sind ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft. Es ist daher Aufgabe der Gemeinde, die Teilhabe der Senioren am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen und weiterzuentwickeln. Der Austausch mit den Senioren ist der Gemeinde notwendig, um Belange dieser Generation bei den politischen Entscheidungen zu berücksichtigen. Den Mitgliedern des Seniorenrats gratuliere ich herzlich und danke ihnen für ihr ehrenamtliches Engagement“, so Bürgermeister Daniel Enzensperger.

Ziel und Zweck des neu gegründeten Seniorenrats ist es, eine Interessenvertretung für Ältere aufzubauen und sich für die Belange älterer Menschen einzusetzen. Der Seniorenrat ist Teil der Gemeinde, genießt aber grundsätzliche organisatorische und programmatische Freiheit. Der Rat wird alle fünf Jahre vom Gemeinderat gewählt. Die Geschäftsstelle des Seniorenrates ist im Kapellenhof untergebracht.

Fragen können an den Seniorenrat gerichtet werden per Mail an