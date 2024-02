Seecup steigt wieder in der See-Sporthalle in Kressbronn

Zum 14. Mal findet an den Wochenenden, 17. und 18. Februar und 24. und 25. Februar, der Seecup in Kressbronn statt. Es wird Jugendfußball mit vielen Mannschaften von den Bambinis bis zu den C-Junioren und den C-Juniorinnen geboten.

Los geht es am Samstag, 17. Februar, um 9 Uhr mit der E2, mittags wird dann von den E1-Mannschaften um den Sepp-Zöllner-Wanderpokal gespielt. Am Sonntag, 18. Februar, starten um 9 Uhr die Bambinis, gefolgt von den F2 und F1-Junioren, wobei in den Mannschaften selbstverständlich auch einige Mädchen auflaufen werden um ihr Können zu demonstrieren.

Am 24. und 25. Februar spielen dann samstags die D2- und D1-Junioren am Sonntagmorgen die C-Junioren. Den krönenden Abschluss bilden dann am Sonntagmittag die C-Juniorinnen die zum ersten Mal in einer Sechsergruppe auf ihre Gegner treffen. Für das leibliche Wohl ist während der gesamten Zeit gesorgt.