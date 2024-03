Im Museum im Schlössle zeigt der gelernte Schiffsschmied Ivan Trtanj historische Schiffe im Maßstab 1:7 bis 1:33, die seit vielen Jahren große und kleine Besucher faszinieren. Jetzt präsentiert der Kressbronner mit einer holländischen Yacht aus dem Jahr 1771 ein neues schwimmendes Kunstwerk.

Mehr als 4000 Arbeitsstunden hat der Kressbronner Schiffsbauer Ivan Trtanj in den originalgetreuen Nachbau der holländischen Handelsyacht „Harlingen“ aus dem 18. Jahrhundert investiert. (Foto: Andy Heinrich )

Das Besondere daran: Der Künstler baut die Schiffe selbst, fertigt sämtlichen Teile händisch an und hat viereinhalb Jahre in sein aktuelles Projekt investiert. „Ich bin ein Sklave meines Könnens und habe mein Leben den historischen Schiffsmodellen aus dem 18. Jahrhundert verschrieben“, sagt der Museumsleiter nicht ohne Stolz.

Enormer Aufwand

Naturgetreu und größtenteils nach Originalplänen nachgebaute Yachten und Ruderschaluppen aus verschiedenen europäischen Königs- und Handelshäusern der Epoche von 1736 bis 1814 sind im Schiffsmuseum in Kressbronn zu bewundern. Dabei bestechen die aufwendigen und detailreichen Arbeiten durch eine persönlich geprägte Schnitzkunst, die wiederum unverwechselbare Belege seines über 40-jährigen Schaffens abbilden.

Laut Trtanj ist die Schiffsromantik mit der realen und dokumentarischen Bedeutung der Schifffahrt eng miteinander verbunden: „Die typischen Stilformen des Rokokos und des Barocks gehen mit der ausgeführten Arbeitstechnik quasi eine harmonische und prachtvolle Symbiose ein.“ Rund 1000 geschnitzte Blumen und Rocailles samt Dekor, vom Heckspiegel bis zum Bug mit der mächtigen Galionsfigur, zeugen vom Aufwand an dem schwimmenden Kunstwerk.

Alles von Hand gefertigt

Vorwiegend bestehe die „Harlingen“ aus Weißdorn und etwas Ahorn. Tauwerk und Wanten wurden aus altem Fischergarn aus einer Allgäuer Zwirnfabrik hergestellt. Mit klassischem Modellbau indes haben seine Arbeiten nichts gemeinsam, wie Trtanj betont: „Jedes Detail, jeder Figur, die Vorhänge, Quasten, jede Verzierung habe ich von Hand angefertigt. Dadurch entsprechen alle meine Schiffe bis ins kleinste Detail den Originalen.“

Mit der holländischen Transport- und Handelsyacht, dem Flachbodenschiff „Harlingen“ aus dem Jahr 1771, das vorwiegend auf der Route nach Russland eingesetzt wurde, präsentiert der Handwerker ohne Zweifel einen weiteren Höhepunkt seines Schaffens.

Mehr als 4000 Arbeitsstunden hat Ivan Trtanj in seinem kleinen Atelier verbracht, die schiffsbautechnische Zeichnung des Originals konnte er über seine Kontakte zum Schiffsbaumuseum in Rotterdam besorgen.

Nächstes Modell in Arbeit

Die „Harlingen“ sei neben dem Märchenschiff von Ludwig II, das er ebenfalls im Maßstab 1:9 nachgebaut hat, sein bislang aufwendigstes Schiff gewesen. „Mein Lebensinhalt sind elegante und kunstvolle Schiffsformen, die ich anhand von Originalplänen, Skizzen, Gemälden, Kupferstiche und weiteren Unterlagen recherchiere und schließlich in akribischer Feinarbeit rekonstruiere. Im Laufe der Jahre entstanden so unvergleichliche Schiffsportraits mit historischem Dokumentationswert“, sagt Ivan Trtanj, für den das Kressbronner Schiffsmuseum eine Herzensangelegenheit ist.

Die „Harlingen“ kann seit Kurzem im Schiffsmuseum Kressbronn bewundert werden. (Foto: Andy Heinrich )

Wie der Museumsleiter betont, könne man in Kressbronn stolz darauf sein, eine derartige von Hand gefertigte Sammlung an Yachten aus dieser Zeit präsentieren zu dürfen: „Mein nächstes Projekt ist übrigens in Arbeit und soll in rund drei Jahren fertig sein und hier in Kressbronn ausgestellt werden. Mir ist nicht bekannt, dass es in dieser Form und Anzahl weltweit ein zweites Schiffsmuseum gibt.“

Informationen zum Museum gibt es unter www.kressbronn.de