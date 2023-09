Kressbronn

Schweißarbeiten in Schule führen zu Schwelbrand

Kressbronn / Lesedauer: 1 min

Im Bildungszentrum Parkschule in der Maicher Straße in Kressbronn ist es am Mittwochabend gegen 22. 15 Uhr zu einem Schwelbrand gekommen, wie die Polizei mitteilt.

Veröffentlicht: 04.09.2023, 11:30 Von: sz