Schwäne im Bikini und Piranhas im Bodensee

Das Ensemble der Kressbronner Hinterlandbühne präsentiert noch bis 13. Januar in der Aula der Nonnenbachschule das Bühnenstück „Bodensee-Piranhas“. Das in schwäbischem Dialekt gehaltene Theater setzt nicht nur auf Humor, sondern auch auf Lokalpolitik, die in die Handlung mit eingebunden wird.

Man nehme eine genervte Jungseniorin, feiernde Rotzlöffel, Stuttgarter Touristen samt Ravensburger Tagesgästen, einen genervten Leiter der heimischen Tourist-Information, eine Politesse in der verwandtschaftlichen Zwickmühle, eine neugierige Journalistin, eine besorgte Schwester und einen Raubfisch, der so überhaupt nicht in den Bodensee gehört: Die Zutaten des schwäbischen Mundarttheaters „Bodensee-Piranhas“ der Kressbronner Hinterlandbühne haben es in sich und sorgen beim Publikum für andauerndes Gelächter. Dabei ist die Art und Weise, wie sich die Laienschauspieler in ihre Rollen hineinversetzen und diesen mit Gesten, Mimik und reichlich Witz Leben einhauchen, überzeugend.

Sonst fressen dich die Piranhas

Zum Inhalt sei nur so viel verraten: Edith Pichler, grandios besetzt durch Gerlinde Milz, besitzt ein Haus mit Grundstück am Kressbronner Bodenseeufer. Durch den Verkauf eines Teils des Anwesens an die Gemeinde wird das Areal zu einem öffentlichen Badestrand, was der cholerischen Dame im gesetzten Alter mit Blick sehr missfällt. Schwer genervt droht Edith einem kleinen Jungen damit, dass ihn die im Bodensee lebenden Piranhas genüsslich fressen werden, nicht ahnend, dass dieser unbedachte Ausspruch eine Welle unglaublicher Ereignisse nach sich zieht.

Seit 30 Jahren begeistern die Mitglieder der Hinterlandbühne ihr Publikum. Seit drei Monaten bereitet sich das Ensemble um Gerlinde Milz, Sabine Berkmüller, Eleonore Neff, Markus Schnell-Specker, Michael Geister, sowie Marianne Kasper und Regisseur Ralph Kolars auf ihren großen Auftritt vor. Marianne Kasper ist Gründungsmitglied und seit 30 Jahren dabei: „Wenn man in die lachenden Gesichter unsere Zuschauer blickt, den Applaus hört und man merkt, dass sich alle Anstrengungen gelohnt haben, dann sind wir glücklich und zufrieden“, stellt sie fest.

Bauerntheater in stimmungsvoller Kulisse

Aufführungsort ist die Aula der Nonnenbachschule. „Diese Bühne, davor die alten Sitzbänke, überhaupt die gesamte Atmosphäre ist einzigartig und untrennbar mit der Hinterlandbühne verbunden und treibt uns immer wieder aufs Neue an. Es gibt keine bessere Location für ein schwäbisches Bauerntheater“, ist Eleonore Neff, die seit acht Jahren Mitglied im Team ist, überzeugt. Gemeinsam mit Ralph Kolars hat sie das originale Stück „Ammersee-Piranhas“ von Andreas Keßner in einjähriger Arbeit auf Kressbronn und das Ensemble umgeschrieben und bearbeitet. Bis auf den Quotenpreußen Michael Geister wird übrigens ausnahmslos Schwäbisch gesprochen.

Aufführungstermine noch bis 13. Januar

Das Stück wird am Freitag, 5. Januar, 19 Uhr; Samstag, 6. Januar, 16 und 20 Uhr; Sonntag, 7. Januar, 18 Uhr; Freitag, 12. Januar, 19 Uhr; Samstag, 13. Januar, 20 Uhr, gezeigt.

Karten zum Preis von zehn Euro gibt es außer am Feiertag täglich zwischen 17 und 19 Uhr unter Telefon 07543 / 953 3311 und 0161/146 882 6, Restkarten gibt es an der Abendkasse. Weitere Infos unter www.hinterlandbuehne.de