Schwäbisch oder Hochdeutsch im Wettstreit

Maultaschen, Spätzle mit Saitenwürstle und Kehrwoche ‐ das ist das, was man landläufig als typisch schwäbisch bezeichnet. Dass es auch anders geht, beweist Wolfgang Heyer (Foto: Agentur Siedepunkt) in seinem One-Man-Poetry Slam mit dem Titel „Let’s schwätz Schwäbisch!“ am Donnerstag, 26. Oktober, ab 19.30 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) in der Festhalle Kressbronn. Schwäbisch oder Hochdeutsch, das ist hier die Frage. Zwei Dialekte im Wettstreit gegeneinander, am Ende kann es nur einen Siegerdialekt geben. Und genau diesen kürt die Jury ‐ das Publikum. Karten im Vorverkauf zu 19 Euro, ermäßigt 17 Euro, gibt es bei der Tourist-Information Kressbronn und unter www.reservix.de. An der Abendkasse kostet der Eintritt 21 Euro, ermäßigt 19 Euro.