Schüler zeichnen und malen „von Ast zu Ast“

Gemeinsam mit dem Künstler Dieter Konsek haben sich Jugendliche im Bildungszentrum Parkschule eine Woche lang im Rahmen des neunten Kressbronner Kunst Campus während der Sommerferien getroffen, um sich intensiv mit dem Zeichnen und Malen auseinanderzusetzen (Foto: Andy Heinrich). „Die Natur mit dem vor dem Fenster liegenden Park des Bildungszentrums liefert sehr viel Anschauungsmaterial zum Thema ,Von Ast zu Ast, von Blatt zu Blatt’“, sagt die ehemalige Konrektorin Gudrun–Teumer Schwaderer. In den Werken sind laut Konsek lebendige Bilder und Skulpturen mit starker Wirkung und künstlerischen Techniken entstanden, die zusammen mit Werken von ihm in der Galerie Lände in der Seestraße 24 ab dem 15. September zu sehen und zu bewundern sind.