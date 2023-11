Nias ist zwei Jahre alt. Sein Name bedeutet „kleines Wunder“ ‐ und ein Wunder ist es auch, auf das seine Eltern Kristina und Felix Härter hoffen. Denn der Junge hat einen sehr seltenen bösartigen Hirntumor und verbringt seit Mitte Juli einen Großteil seines jungen Lebens in der Kinderklinik in Ulm.

Die Nebenwirkungen der Chemotherapie sind heftig, der Kleine muss große Schmerzen aushalten. „Es bricht uns immer wieder das Herz, dass unser Nias so leidet“, sagt seine Mutter, die ihren Sohn für die Dauer des bewegenden Telefonats mit Schwäbische.de in der Obhut ihres Mannes weiß. Ein Lichtblick: Die Unterstützung, die Eltern und Kind in dieser düsteren Zeit erfahren, beschreibt die 35-Jährige als „unfassbar berührend“.

Tumor wird über Nase entfernt

In dieser Woche geht es für die Familie aus Kressbronn an die Ostsee. Professor Henry Schroeder, Direktor der Klinik und Poliklinik für Neurochirurgie der Universitätsmedizin Greifswald, übernimmt die komplizierte und riskante Operation.

Bei dem Eingriff soll der Tumor, der durch die Chemotherapie etwas kleiner geworden ist, endoskopisch über die Nase entfernt werden, erklärt die Mutter. Eine Fahrt in den Norden, in die Kristina und Felix Härter all ihre Hoffnung setzen, die ihnen aber auch viel Angst bereitet.

Welchen Schock die Krebsdiagnose bei den Eltern auslöste und welche Sorgen sie sich machen, ist schwer vorstellbar. Zumal der Befund aus dem Nichts kam. In einer Phase, in der die Familie zu neuen Ufern aufbrechen wollte und auf gepackten Koffern saß. Zukünftige Heimat sollte ab September die spanische Kanareninsel Teneriffa sein. Felix Härter hatte sich in einem langwierigen Verfahren gegen rund 70 Mitbewerber durchgesetzt und im Frühling den Zuschlag für die Stelle als Leiter der Grundschule an der Deutschen Schule in der Hauptstadt Santa Cruz erhalten.

Traum von Leben auf Teneriffa

Bis zu den Sommerferien unterrichtete der 38-Jährige, der ursprünglich aus Erding bei München stammt, an der Ludwig-Dürr-Schule in Friedrichshafen die Klassen eins und zwei. Derzeit hat er ein Attest, damit er sich um seinen schwerkranken Sohn kümmern kann. „Es war seit Langem unser Traum, im deutschen Auslandsdienst zu arbeiten“, erzählt seine Frau Kristina, von allen Tini genannt.

Die Schwierigkeit sei, dass Pädagogen in Baden-Württemberg seit einigen Jahren wegen des Lehrermangels nicht mehr so einfach für den Auslandsdienst beurlaubt würden. Ausnahmen gebe es, wenn es sich beispielsweise um Führungspositionen handle.

Die 35-Jährige kommt aus Bad Waldsee, ist Real- und Sonderschullehrerin und war am Sprachheilzentrum in Ravensburg tätig, bis sie wegen des Umzugs nach Teneriffa in unbezahlte Elternzeit ging.

Die Sehnsucht, fremde Länder zu bereisen und tief in deren Kulturen einzutauchen, verbindet das Paar schon lange. Während des Studiums an der Pädagogischen Hochschule in Weingarten, bei dem sie sich kennenlernten, verbrachten sie ein knappes Jahr in Brasilien. Unter anderem besuchten sie verschiedene Länder Ostafrikas, Südafrika, Kolumbien, Panama, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador.

Nach indonesischer Insel benannt

Auch in Südostasien waren sie unterwegs. In Indonesien, auf einer Insel vor der Westküste Sumatras, baute das Paar 2012/13 zusammen mit Freunden und dank Spendengeldern ein Kinderheim. Das Haus heißt Villa Warna Warni, zu deutsch: Villa Kunterbunt, „und ist unser Herzblutprojekt“, wie Tini Härter sagt.

Auf Youtube ist eine Dokumentation über den Aufbau der Einrichtung in Indonesien zu sehen.

Zehn Jahre später bereiteten sie und ihr Mann alles dafür vor, mit ihrem nach dem Eiland benannten Sohn auf die Kanaren zu ziehen. Nias sollte ab 1. September auf Teneriffa den Kindergarten besuchen. Sein Kinderwagen, die Surfbretter seines Vaters und einige Kleidungsstücke hat die Familie nach einem Besuch zu Pfingsten schon zurückgelassen. Eine Wohnung war trotz schwierigen Marktes gefunden, der Mietvertrag für das Haus in Kressbronn am Bodensee gekündigt.

Schielen als Anzeichen

Doch es kam ganz anders. „Nias hatte irgendwann angefangen, mit dem linken Auge zu schielen. Wir haben uns nicht viel dabei gedacht. Meine Mutter riet mir, das Ganze zur Sicherheit noch in Deutschland untersuchen zu lassen. Das war vier Wochen vor unserem geplanten Abflug“, erzählt Tini Härter. Von der Kinderärztin gab es direkt eine Notfallüberweisung in die Augenklinik in Weingarten. Diese verwies wiederum auf die Kinderklinik am Universitätsklinikum in Ulm, um abzuklären, ob die Beeinträchtigung eine neurologische Ursache hat. In der Klinik folgte bereits am nächsten Tag eine Untersuchung auf die andere, berichtet die 35-Jährige.

Weil vor Ort nach 16.30 Uhr keine Aufnahmen mit dem MRT mehr möglich waren, schickte eine Kinderärztin den Jungen und seine Eltern per Krankenwagen in ein anderes Krankenhaus, in dem um 23 Uhr die Bilder per Magnetresonanztomographie (MRT) gemacht wurden. Um 1.30 Uhr, zurück in der Kinderklinik, erhielten Tini und Felix Härter die niederschmetternde Diagnose: Nias hat einen Tumor im Kopf.

Zweiter Geburtstag im Krankenhaus

Ein sogenanntes Chordom, das eigentlich zu den Knochentumoren zählt und das zudem entdifferenziert ist, also schnell wächst. Eine Seltenheit, die der Mutter zufolge bei einem von 20 Millionen Menschen vorkommt. „Die Situation war komplett surreal“, erinnert sich die 35-Jährige. „Wir waren überhaupt nicht auf so eine schlimme Nachricht gefasst und sind im ersten Moment in eine Art Schockstarre verfallen.“

Seitdem wird ihr Sohn behandelt, erhält eine Chemotherapie in mehreren Blöcken und viele Schmerzmittel. Seinen zweiten Geburtstag am 14. Oktober verbrachte er auf der onkologischen Station der Ulmer Kinderklinik. „Für mich war der Tag sehr emotional. Wir haben das Krankenzimmer dekoriert, Geschenke verpackt, die Schwestern haben ein Ständchen gesungen“, sagt die Mutter.

Schlimme Nebenwirkungen

Nias sei „ganz gut drauf“ gewesen, was ihr zufolge alles andere als eine Selbstverständlichkeit ist. Der Junge, vor wenigen Monaten ein Sonnenschein, habe Panikattacken, sei auf seine Eltern fixiert, wehre sich gegen den Kontakt mit anderen. Nur Oma Ingi, Tini Härters Mutter, die mit vollem Einsatz für ihre Lieben da ist, akzeptiere der Junge als Vertrauensperson.

Durch die Chemotherapie sind ihm die Haare ausgefallen, regelmäßig entzünden sich seine Schleimhäute unter anderem im Mund, sodass er kaum essen kann und künstlich ernährt werden muss. Er braucht wiederholt Blutkonserven, weshalb die 35-Jährige betont, wie wichtig es ist, Blut zu spenden.

Spielen mit anderen undenkbar

„Einer von uns ist immer bei Nias und schläft mit ihm im Krankenhausbett. Unser Sohn hat einen immensen Bedarf an Körpernähe. Wenn er Schmerzen hat, tragen wir ihn nächtelang durch die Klinik“, beschreibt seine Mutter das, was sie und ihr Mann tun können.

Der Elternteil, der nicht bei dem Zweijährigen wacht, übernachtet im Elternhaus des Förderkreises für tumor- und leukämiekranke Kinder ‐ und nutzt die Gelegenheit, um tief durchzuatmen und die notwendige Kraft zu sammeln, die zum Teil fast ausgeht.

Die Tage, in denen es Nias zwischen den Chemo-Blöcken so gut geht, dass die Familie nach Hause an den Bodensee fahren kann, sind rar. Dass er dann mit anderen Kindern drinnen oder gar draußen spielen könnte, ist undenkbar: „Er hat während der Behandlung praktisch kein Immunsystem mehr. Die Gefahr ist zu groß, dass er sich mit irgendetwas anstecken könnte“, sagt Tini Härter. Auch sie und ihr Mann schränken ihre persönlichen Kontakte ein, „was uns sehr schwerfällt, weil wir normalerweise Menschen, die uns nahestehen, sehr gerne umarmen“.

Spenden für Behandlung

Das hält ihre Freunde nicht davon ab, die Familie mit viel Energie zu unterstützen. Im Gegenteil: Stefanie Schneider aus Nonnenhorn, Fiona Zink aus Kressbronn und Simon Bruckmann aus Tübingen haben auf der Internetplattform GoFundMe eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Hintergrund: Weil ihr bisheriges Haus in Kressbronn nach der Kündigung bereits wieder vergeben ist, brauchen sie ein neues Zuhause. Glücklicherweise haben sie inzwischen eine Wohnung gefunden, die her- und eingerichtet werden soll. Mehr als 70.000 Euro sind bereits eingegangen.

"Ein Wunder für den krebskranken Nias" Hier gibt's die Möglichkeit zu spenden Wer die Kressbronner Familie auf ihrem schweren Weg finanziell unterstützen will, hat dazu die Möglichkeit auf der Internetseite www.gofundme.com/f/vom-lebenstraum-zum-albtraum

Geld, das die Familie aber nicht nur für die Wohnungseinrichtung braucht. Weil Tini Härter in unbezahlter Elternzeit ist, fehle der Familie ein Gehalt, auf das sie in Deutschland angewiesen sei, so die 35-Jährige. Auf Teneriffa hätte ihr Mann Felix aufgrund der Führungsposition mehr verdient und die Lebenshaltungskosten wären niedriger gewesen.

Außerdem ist die Spendenaktion dafür gedacht, besondere Behandlungen zu finanzieren. Beispielsweise wird ein Teil des Tumors nach der Operation mit speziellen Diagnostikverfahren untersucht, um neue Behandlungsmethoden für das extrem seltene Gewächs zu erforschen. Ob die Krankenkasse sich an den Kosten in Höhe von 10.000 Euro beteiligt, ist laut Mutter unklar.

Freunde und Familie übernehmen Umzug

„Wir sind froh, dass wir wenigstens wissen, wo wir wohnen werden. Uns sind die Tränen heruntergelaufen, als wir von der Spendenaktion erfahren haben. Wir sind unendlich dankbar und vollkommen überrascht, wie viel Geld zusammengekommen ist“, so die 35-Jährige. Ebenfalls überwältigend sei, wie Familie und Freunde sie, ihren Mann und Sohn mit selbstgemachtem Essen versorgen, um sie zu entlasten und bei Kräften zu halten.

Organisiert werden Zubereitung und Lieferung in einer Whatsapp-Gruppe, die Freundin Michaela Flandin (bis vor Kurzem Gut) aus Bad Waldsee eigens eingerichtet hat. Auch das Haus, in dem Familie Härter noch wohnt, werde in ihrer Abwesenheit regelmäßig geputzt. „Ich wüsste nicht, wie wir diesen Schicksalsschlag ohne unser starkes soziales Netzwerk verkraften könnten“, stellt die Mutter fest

Der Umzug in die neue Wohnung in Kressbronn findet zum 1. Dezember statt. Allerdings ohne Tini, Felix und Nias, die am 25. November in der Uniklinik in Greifswald erwartet werden. Die Eltern müssen bis zur Abfahrt Kisten packen, den Rest übernehmen Familienmitglieder und Freunde.

Tini Härter erzählt: „Unsere Freundin Fiona plant mit ihrem Mann gerade Nias Zimmer, in dem ein Hochbett stehen wird und das eine Unterwasserlandschaft an die Wand bekommen soll.“ Und nicht nur das: „Ob Fliesen oder Arbeitsplatte für die Küche, wir erhalten Vorschläge und müssen nur ,Ja’ oder ,Nein’ sagen.“

Schwere Reise geht weiter

Die gute Nachricht: Familie Härter ist nicht allein. Ihre schwere Reise ist jedoch noch lange nicht zu Ende: „Nach der Operation wird Nias auf jeden Fall bestrahlt, um die Reste des Tumors zu entfernen“, weiß die Mutter bereits. Die Behandlung ist an der Uniklinik in Heidelberg vorgesehen. Inklusive Vollnarkosen, weil er sonst nicht stillhalten würde. Zudem bestehe die Gefahr, dass der Tumor später erneut auftaucht.

Eine weitere Aufgabe: Die Eltern müssen alles rückgängig machen, was mit ihrem Traum von einem Leben auf Teneriffa zusammenhängt. Tini Härter: „Es kommt gerade alles auf einmal. Aber vielleicht hilft uns das im Moment dabei, nicht komplett in ein düsteres Loch zu fallen. Das Allerwichtigste ist, dass Nias wieder gesund wird.“