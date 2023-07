Zwar nicht Bacchus persönlich, dafür aber der Förderverein für das heimatliche und fasnächtliche Brauchtum in Kressbronn lädt am Freitag und Samstag, 21. und 22. Juli, zum Weinufer in den Seegarten ein. Neben der musikalischen Unterhaltung mit dem heimischen Musikverein und der Formation „Besenkracher“ stehen schwäbische Schmankerl und heimische Weine auf dem Programm.

Beginn ist jeweils ab 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Besonders beliebt ist das Fest, das zum 13. Mal steigt, aufgrund der traumhaften Lage mit schier epischen Sonnenuntergängen direkt am Bodensee natürlich wegen eines ganz besonderen Getränks: „Genießen Sie unsere Spezialitäten. Wir bieten neben Antialkoholischem ausschließlich heimische, also Kressbronner Weine an. Unsere Besucher haben die Wahl zwischen 22 verschiedenen Sorten, darunter 14 Weiß– drei Rot– sowie fünf Weißherbstweine. Die edlen Rebensäfte kommen vom Weinbau Rottmar, dem Weingut Günthör und der Weinmanufaktur Steinhauser“, informiert Lisa Ziessler vom Organisationsteam.

Eigener Secco–Stand

Neu in diesem Jahr ist ein separater „Secco–Cocktailstand“, an dem sich die Gäste mit Secco–Perlweinen weiß und rosé sowie trendigen Sommergetränken wie Aperol Spritz, Gin Tonic oder Lillet Berry eindecken können. Nicht nur für den Hunger zwischendurch haben die zahlreichen Mitglieder des Fördervereins eine schwäbische, zünftige Speisenkarte mit Dinnete, Schweinsbratwürstl, Steak und Grillwurst, Gyros mit Dip, mediterranen Antipasti–Speisen, Weinfestkartoffeln, Raclettbrot oder Fischknusperli zusammengestellt. Wer Lust auf etwas Süßes hat, bekommt laut Veranstalter Waffeln mit Puder– oder Zimtzucker gereicht.

Los geht das Weinufer am Freitag sowie am Samstag jeweils um 18 Uhr. Um gegen schlechtes Wetter gewappnet zu sein, werden im Seegarten Festzelte mit entsprechend großer Kapazität an Sitzplätzen aufgestellt. Der Förderverein für das heimatliche und fasnächtliche Brauchtum bittet, mit dem Fahrrad oder zu Fuß zum Fest zu kommen. Wer dennoch mit dem Auto anreist, soll in der Maicher Straße, am Nonnenbacher Weg oder am Strandbadparkplatz parken.