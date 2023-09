Kressbronn

Roller kommt von Straße ab und prallt gegen Leitplanke

Kressbronn / Lesedauer: 1 min

Ein 63–jähriger Vespa–Fahrer ist am Sonntagmorgen auf der Argenstraße in Langenargen unterwegs gewesen. Er wollte an der Einmündung nach rechts auf die Landesstraße abbiegen, kam dabei aber von der Straße ab, prallte in die Leitplanke und kam im Grünstreifen zum Liegen.

Veröffentlicht: 05.09.2023, 11:42 Von: sz