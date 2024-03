Robin Schröder zum neuen Kommandanten gewählt

Die Freiwillige Feuerwehr Kressbronn hat einen neuen Kommandanten. Nach acht Jahren stellte Peter Schlegel aus eigenem Wunsch sein Amt zur Verfügung. Zu seinem Nachfolger wurde bei der Hauptversammlung am Samstag einstimmig Robin Schröder gewählt. Schlegel bleibt aber der Wehr treu. Er wurde zum ersten stellvertretenden Kommandanten gewählt, zweiter Stellvertreter wurde Peter Schörkhuber und dritter Stellvertrer Johannes Neuner, wie die Gemeinde mitteilt.

Im vergangenen Jahr bewältigte die Wehr 247 Einsätze. Diese hohe Anzahl war zum einen durch ein breites Einsatzspektrum aber auch Witterungsbedingt durch Sturm, Starkregen und starken Schneefall begründet. Außerdem rückten die Kressbronner Einsatzkräfte 68-mal zur Unterstützung in die angrenzenden Nachbargemeinden aus.

Der gute Ausbildungsstand und die hohe Verfügbarkeit der Tagesalarmbereitschaft garantieren die Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger im Alarmfall, heißt es in einer Pressemitteilung. Kressbronns Bürgermeister Daniel Enzensperger lobte die Arbeit und das ehrenamtliche Engagement der Feuerwehr und bedankte sich für deren Einsatz für das Allgemeinwohl. „Zu einer guten Feuerwehr gehört neben der Personalausstattung auch eine gute technische Ausstattung. Unsere Kressbronner Feuerwehr ist sowohl personell als auch technisch sehr gut aufgestellt. Damit das auch künftig so ist, möchten wir noch in diesem Jahr mit der ersten Planungsphase des Gerätehausneubaus im Baugebiet Bachtobel beginnen“, so Enzensperger.

Die Kameradschaftsleiter Markus Baum und Christian Löchle gaben zu Beginn der Hauptversammlung einen humorigen Rückblick über die zahlreichen geselligen Ereignisse. Neben den kleineren Events waren die Highlights der Besuch der Kaltenberger Ritterspiele, die Blaulichtparty, aber auch die seit Jahren bewährten Kameradschaftsabende sowie der feuerwehrinterne Familientag im Sommer. Der scheidende Jugendwart Christian Schörkhuber wusste ebenfalls Gutes über die 14 jungen Mitglieder der Jugendfeuerwehr zu berichten. Auch hier gab es neben dem normalen Übungsbetrieb zahlreiche Aktivitäten über das Jahr verteilt, wie die Jugendfeuerwehrhauptübung oder den Berufsfeuerwehrtag. Er bedankte sich für die gute Zusammenarbeit und wünschte dem neuen Jugendleiter Tim Eppler mit seinem Team alles Gute.

Nach 28 Jahren im aktiven Feuerwehrdienst wurde Klaus Palik und Jürgen Göhrig nach 40 Jahren im aktiven Feuerwehrdienst mit einem Präsent verabschiedet. Jürgen Göhrig, Peter Schörkhuber und Siegfried Zoll erhielten das Ehrenzeichen in Gold für 40 Jahre aktive Dienstzeit. Andreas Thurner erhielt für 41 Jahre aktive Dienstzeit das Ehrenkreuz in Bronze. Ebenso das Ehrenkreuz in Bronze erhielt Klaus Palik für 28 Jahre aktive Dienstzeit, Georg Günthör erhielt das Ehrenkreuz in Silber.

Bürgermeister Daniel Enzensperger bedankte sich abschließend im Namen der Gemeinde bei dem scheidenden Kommandant Peter Schlegel für das über Jahre hinweg sehr große Engagement und die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Während seiner Arbeit als Kommandant habe unzählige Einsätze koordiniert und gemeistert. Hierfür verdiene er große Anerkennung. Für die Zukunft wünschte er ihm „alles erdenklich Gute“.