Retten, Löschen, Bergen, Schützen: Das sind die Kernaufgaben der Feuerwehr. Um die Kressbronner Einsatzkräfte in die Lage zu versetzen, die Aufgaben auch in Zukunft zu erfüllen, hat der Kressbronner Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, den Feuerwehrbedarfsplan weiterzuschreiben.

Unter anderem entschied das Gremium, einen Gerätewagen zum Transport von Einsatzmitteln sowie für Nachschubzwecke anzuschaffen.

Sehr gut ausgebildet

„Kressbronn kann im Rahmen der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr auf eine sehr gut ausgebildete und ausgerüstete Feuerwehr zurückgreifen“, stellte Peter Schörkhuber, ehemaliger Kreisbrandmeister und von der Gemeinde beauftragter Gutachter, in seinem Bericht fest.

Wie er betonte, ist die Freiwillige Feuerwehr Kressbronn für den Ernstfall gerüstet: „Die Tagesalarmsicherheit kann derzeit als grundsätzlich gesichert betrachtet werden. Auch außerhalb der kritischen Tageszeit, wie in den Abendstunden, an Feiertagen und an Wochenenden, gilt die Personalverfügbarkeit als sicher.“

Sonderfahrzeuge, die im Rahmen der kommunalen Risikoanalyse notwendig sind, würden vorgehalten. Andere Sonderfahrzeuge könnten von umliegenden Feuerwehren innerhalb der vorgegebenen Fristen zum Einsatz gebracht werden.

Weichen für Neubau stellen

Basierend auf dem Ist-Zustand und der Tatsache, dass bei steigenden Anforderungen, Mitglieder- und Einsatzzahlen das Raumangebot seit dem Jahr 1994 annähernd unverändert geblieben ist, sollten seiner Expertise nach zeitnah die Weichen für einen Neubau des Feuerwehrhauses gestellt werden. Schörkhubers Appell: „Die dauerhafte Personalgewinnung und Personalsicherung muss neben der Ausrüstungsanpassungen eine ernstzunehmende Aufgabe von Feuerwehr und Verwaltung bleiben.“

Schörkhuber berichtete von einer starken Zunahme an Einsätzen. Demnach mussten die Feuerwehrleute im vergangenen Jahr 241-Mal ausrücken. Zum Vergleich: 2020 wurde die Feuerwehr 137-Mal alarmiert, 2022 waren es146-Mal. Mit 52 Prozent lagen technische Hilfeleistungen weit vor Einsätzen in der Überlandhilfe (24 Prozent), der Überprüfung von Brandmeldeanlagen (13,2 Prozent) sowie der Bekämpfung von Bränden (10,2 Prozent).

Allgemeine Mitgliederwerbung

Der Altersdurchschnitt der Einsatzabteilung beträgt aktuell 33,4 Jahre, die Anzahl der Mitglieder der Einsatzabteilung liegt bei 82. Schörkhuber: „Die Gesamtzahl an Einsatzkräften sollte nicht dauerhaft auf unter 81 Personen fallen, ideal wären 87 Einsatzkräfte.“

Um die gesteckten personellen Ziele halten und ausbauen zu können, müsse man eine allgemeine Mitgliederwerbung ebenso verstärkt ins Auge fassen, wie die Einbindung örtlicher Unternehmen, die Stärkung des Ehrenamtes oder der Jugendfeuerwehr, so der Gutachter.

Großes Lob

Stefan Fehringer, Gemeinderat der Bürgerlichen Wählervereinigung, betonte, dass man sich bei aller Notwendigkeit der großen finanziellen Herausforderung mit Blick auf das neue Feuerwehrgerätehaus bewusst sein müsse. CDU-Gemeinderat Karl Bentele erklärte: „Der Bericht des Gutachters hat uns gezeigt, dass wir unsere Hausaufgaben gemacht haben.“

Daniel Enzensperger und die Gemeinderäte lobten den Einsatz und das ehrenamtliche Engagement der freiwilligen Einsatzkräfte: „Wir haben eine attraktive, leistungsstarke und gute Feuerwehr, die von einer intakten Kameradschaft lebt. Das alles ist nicht selbstverständlich, darauf können wir stolz sein. Ihr seid überragend“, so der Bürgermeister.