Ein Streit zwischen einem Rennradler und zwei Autofahrern ist in Kressbronn offenbar eskaliert. Der unbekannte Radler soll einem der Fahrer ins Gesicht geschlagen haben. Jetzt sucht der Polizeiposten Langenargen Zeugen.

Der Streit hat sich demnach am Mittwoch gegen 18.15 Uhr in der Berger Straße ereignet. Ein bislang unbekannter Rennradfahrer war demnach in Richtung Ortsmitte unterwegs und überholte auf Höhe des Obsthofs ein vorausfahrendes Auto.

So wird der Radler beschrieben

Ein entgegenkommender Cabrio-Fahrer musste aufgrund des Manövers stark abbremsen und sei in der Folge vom Radler angebrüllt worden. Als die Autofahrer den Rennradler daraufhin zur Rede stellten, beleidigte er seine Gegenüber und soll einem der beiden auch ins Gesicht geschlagen haben, heißt es im Polizeibericht.

Der Rennradfahrer wird als 50 Jahre alt, schlank und sportlich beschrieben. Er hatte einen grau-weißen Dreitagebart, trug ein blaues Sportoberteil und kurze Hosen sowie einen Helm und eine Sonnenbrille. Zeugen des Vorfalls und Personen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07543/93160 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.