Der Gemeinderat hat sich in seiner Sitzung am Mittwoch mehrheitlich für eine Neufassung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen Kressbronn und dem Land Baden-Württemberg hinsichtlich der Uferrenaturierung ausgesprochen. Dabei geht es vorerst nicht darum, dass die Uferrenaturierung am Bodenseeufer weitergeht, sondern darum, wer was bezahlt.

In dem neuen Vertragswerk werden unter anderem die Kostenregelung zwischen den Parteien präzisiert sowie Stundungsmöglichkeiten zu Gunsten der Gemeinde ohne Zinsaufschlag ermöglicht. Gegen die Neufassung stimmten Sabine und Timo Witzigmann sowie Martha Dauth (alle Bündnis 90/ die Grünen).

Unendliche Geschichte

Seit 1971 ist das Land Baden-Württemberg darum bemüht, den Zugang zum Bodenseeufer für die Allgemeinheit zu erweitern - in Kressbronn bekanntlich mit mäßigem Erfolg. Im derzeit noch geltenden Landesentwicklungsplan ist das Ziel festgelegt, den Bodensee-Uferbereich als Freizeit-, Erholungs- und Tourismusraum unter Bewahrung der Kultur- und Naturlandschaft und unter Beachtung limnologischer und naturschutzfachlicher Erfordernisse weiterzuentwickeln.

Wie die Gemeindeverwaltung am Mittwoch mitteilte, erklärt der Bodenseeuferplan außerdem das Ziel, die Erweiterung des freien Zugangs zum See anzustreben, soweit nicht Belange des Natur- und Landschaftsschutzes sowie der Schutz der Flachwasserzone entgegenstehen.

Gemeinde zunächst für Uferweg zuständig

1995 beschloss der Gemeinderat, einen naturnahen Uferweg im Rahmen einer Uferrenaturierung zu realisieren und beauftragte den Bürgermeister, gemeinsam mit dem Land Baden-Württemberg Renaturierungsmaßnahmen durchzuführen - und zu klären, wer die Kosten trägt. „Im Juni 1996 verabschiedete der Gemeinderat daraufhin eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Kostenverteilung. Nun ist das Land an uns herangetreten mit der Bitte, besagte Vereinbarung zwischen den Partnern anzupassen und neu aufzulegen“, informierte Bürgermeister Daniel Enzensperger.

Das alte Papier sah vor, dass das Land für die Renaturierung die vollständigen Kosten übernimmt, für den Uferweg hingegen die Gemeinde zuständig ist. Man einigte sich daher auf einen pauschalen Kostenschlüssel von 75 zu 25 und legte die Baumaßnamen lediglich in Grundzügen fest. Jetzt wurde die Kostenregelung durch genauere Regelungen definiert. Bereits abgeschlossene und abgerechnete Baumaßnahmen, wie zum Beispiel der Gemeindehafen, wurden herausgenommen.

Bislang 600.000 Euro gebunden

„Seit 2015 hatten wir jedes Jahr rund 600.000 Euro für die Uferrenaturierung im Haushalt eingestellt. Für Maßnahmen, die bis dato nicht umgesetzt wurden. Das bedeutet, dass das Geld unnötig an dieser Stelle gebunden wurde. Nun konnten wir eine Klausel zu Gunsten der Gemeinde aufnehmen, dass wir die anteiligen Kosten der zeitlich unklaren Umsetzungsmaßnahmen beim Land bis ins übernächste Haushaltsjahr zinslos stunden lassen können“, erklärte Daniel Enzensperger.

Das sei nicht selbstverständlich. Der Bürgermeister betont: „Wir haben hier eine Regelung geschaffen, die für die Gemeinde Kressbronn günstig ist.“