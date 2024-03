Regatta auf dem Bodensee

Die Unternehmensregatta Deutscher Company Cup findet in diesem Jahr von Freitag, 26. bis Sonntag, 28. April, in Kressbronn am Bodensee statt. Dort treffen Crews aus unterschiedlichen Unternehmen von Tettnang bis Flensburg, um sich gegenseitig auszutauschen und das eigene Team zu stärken.

Organisator Stefan Reigber habe bereits über acht Meldungen allein von der ifm electronic gmbh aus Tettnang erhalten. Davon gingen fünf Crews mit dem gleitfähigen Kielboot J70 an den Start, heißt es in einer Pressemitteilung des Deutschen Company Cups.

„Aus diesem Grunde wird es neben den Pokalen für die ersten drei Plätze der Extra-Liga und Liga eins zwei zusätzliche Pokale geben, den ifm-Pokal und einen J70-Pokal“ wird Reigber in der Pressemitteilung zitiert. Die Crews der Unternehmen kämpfen drei Tage lang um den begehrten Wanderpokal „Deutscher Company Cup.

Die Veranstaltung biete die Möglichkeit, Herausforderungen gemeinsam zu meistern und den Teamgeist auf dem Boot zu stärken. Diese Erfahrungen werden in die Firmen getragen und förderten dadurch die Bindung der Mitarbeiter.

Teilnehmen können Crews von Unternehmen, Vereinen und Organisationen aus dem In- und Ausland. Eine Mitgliedschaft in Verbänden oder Vereinen ist nicht erforderlich, und die Crews können auch aus Mitarbeitern verschiedener Unternehmen zusammensetzen.

Informationen www.bodensee.company-cup.eu