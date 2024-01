Kressbronn

Randalierer verletzt Mitbewohner

Kressbronn / Lesedauer: 1 min

Den Mann erwarten nun entsprechende Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft. (Foto: Roland Weihrauch/dpa )

Ein 32-jähriger Mann, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, hat am Donnerstagabend die Polizei auf den Plan gerufen. Zeugen hatten den Notruf gewählt, als der Mann in seiner Unterkunft in der Straße „Im Eichert“ in Kressbronn randalierte.