Radfahrer kollidiert mit Auto

Weil er seine Aufmerksamkeit seinem Handy anstatt der Straße widmete, hat ein 17–jähriger Radfahrer am Sonntagnachmittag in der Kirchsteige einen Verkehrsunfall verursacht. Dies berichtet die Polizei. Abgelenkt von dem Gerät, geriet er auf die linke Fahrbahnseite. Eine entgegenkommende Autofahrerin bemerkte die Gefahr und versuchte noch, den Jugendlichen durch Hupen aufmerksam zu machen. Dieser kollidierte jedoch mit der linken Wagenseite und richtete am Auto etwa 1000 Euro Sachschaden an. Der 17–Jährige, der Glück im Unglück hatte und keine Verletzungen davontrug, muss nun mit einem Bußgeld rechnen.