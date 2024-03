PV-Scouts bieten kostenfreie Beratungen an

Die Gemeinde Kressbronn strebt die Klimaneutralität bis 2035 an. Bis dahin soll auch die Stromversorgung der Gemeinde autonom erfolgen, das heißt der gesamte verbrauchte Strom soll in der Gemeinde erzeugt werden. Hierbei ist die Mitwirkung von Bürgerinnen, Bürgern und Gewerbe besonders wichtig.

Zur Unterstützung, Beratung und Klärung wichtige Fragen wurden 2023 im Rahmen von zwei mehrstündigen Veranstaltungen „Vertiefte Solar-Beratung“ interessierte Bürger durch die Energieagentur Bodenseekreis informiert und ausgebildet. Im Fokus standen hier technische, finanzielle, steuerliche und förderungsrelevante Aspekte von Photovoltaik-Anlagen. Ende des Jahres 2023 konnten dann sechs ehrenamtliche PV-Scouts gewonnen werden, die unterschiedliche berufliche Hintergründe aufweisen. Sie möchten gerne Bürgerinnen und Bürger sowie Gewerbetreibende beraten, Fragen beantworten und Tipps zum großen Teil auch aus eigenen persönlichen Erfahrungen weitergeben. Dies geht bisweilen auch über die PV-Anlagen hinaus und beinhaltet die übergeordnete Nutzung von Strom in Häusern und für die Elektromobilität.

Im Dezember 2023 fand das erste Treffen mit den engagierten PV-Scouts statt. Auch die PV-Scouts des Landkreises Ravensburg erklärten sich bereit, mit ihrem Wissen und ihrem Netzwerk zu unterstützen. Die Bilanz der ersten Monate dieses Jahres zeigt bereits 18 Beratungen auf, die überwiegend bei den Bürgern vor Ort erfolgten. Auch Potenzialanalysen für Unternehmen und soziale Einrichtungen wurden erstellt.

In naher Zukunft planen die PV-Scouts zusätzlich zu den Beratungen auch einen „Balkonkraftwerkstag“ und eine „Solartour“ in Kressbronn, wobei interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie Gewerbetreibende in direkten Austausch mit den PV-Scouts treten und praktische Anwendungen selbst erfahren können.

Beratungsangebot