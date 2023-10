Die Gemeinde Kressbronn arbeitet seit 2021 daran, die Seestraße in einem Bereich nördlich der Lindauer Straße bis zur Bahnlinie mit einem Bebauungsplan städtebaulich zu ordnen. Uneinigkeit herrschte zunächst darüber, wie hoch der Gewerbeanteil sein soll.

Jetzt hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung den aktuellen Entwurf einstimmig abgesegnet. Die schlechte Nachricht: Die Pilsbar in der Seestraße 1 wird wohl nicht erhalten bleiben.

Drei Vollgeschosse

Hintergrund für die Aufstellung eines Bebauungsplans ist laut Sitzungsvorlage, dass bei der Gemeinde immer mehr Bauanträge für Flächen im Kernort eingehen. Diese Nachverdichtung sei grundsätzlich anzustreben, doch müsse gewährleistet werden, dass die vorhandene Infrastruktur und Bauweise nicht überstrapaziert werde.

Im Bereich des Bebauungsplans „Seestraße“ befinden sich bebaute und unbebaute Flächen. Der Planentwurf, den das Büro Kienzle Vögele Blasberg aus Friedrichshafen erstellt hat, sieht unter anderem drei Vollgeschosse vor. Vier Geschosse würden fremd und zu massiv wirken.

Gastronomie wohl vor dem Aus

Ein weiteres Ziel ist es, die Mischnutzung aus Gewerbe und Wohnen zu erhalten. Nachdem zuerst keine Einigung erreicht werden konnte, ist nun festgelegt, dass der Gewerbeanteil 30 Prozent der Geschossflächen betragen soll. Bislang war ein deutlich höherer Anteil vorgesehen.

Die Pilsbar Seestüble wird irgendwann wohl nicht mehr dazugehören. Verwaltung und Gemeinderat sei es sehr wichtig gewesen, alle Anstrengungen zu unternehmen, die Gastronomie zu erhalten. Doch: „Nachdem bisherige Versuche, mit dem neuen Eigentümer der Immobilie Seestraße 1 eine Einigung zu erzielen, nicht erfolgreich waren, ist die Aussicht darauf als eher gering einzuschätzen“, ist der Sitzungsvorlage zu entnehmen.

Neuer Getränkemarkt

Ein Planentwurf lag bereits im Frühjahr öffentlich aus. Unter anderem gab der Eigentümer des Grundstücks Seestraße 1 eine Stellungnahme ab. Dort soll der bisherige Getränkemarkt neben dem Seestüble nicht mehr weiterbetrieben werden, dafür ein neuer Getränkemarkt errichtet werden. Der Sitzungsvorlage zufolge ist deshalb das Baufenster für den Bereich im Erdgeschoss deutlich vergrößert worden.

Wir wollten in der Seestraße 1 ein Gewerbe, die Art legt der Eigentümer fest. Daniel Enzensperger

Der Eigentümer wünscht sich möglichst viele oberirdische Stellplätze. Die Gemeindeverwaltung weist jedoch darauf hin, dass sich in dem Bereich der Bahnübergang, das Bahnwegle und die Seestraße als Hauptverbindung zum See befinden und bei einem Getränkemarkt mit einem entsprechendem An- und Abfahrtsverkehr zu rechnen ist. Ein Grünstreifen soll bewirken, dass zwischen dem ersten Stellplatz und dem Bahnwegle zumindest zwei Autos Platz finden und sich im Bereich des Bahnübergangs nicht so schnell ein Rückstau bildet.

„Ich dachte beim Edeka kommt schon ein Getränkemarkt hin?“, warf CDU-Gemeinderat Hermann Wieland ein. Die klare Antwort des Bürgermeisters Daniel Enzensperger: „Das ist eine privatwirtschaftliche Angelegenheit. Wir wollten in der Seestraße 1 ein Gewerbe, die Art legt der Eigentümer fest.“

Linksabbiegespur statt Kreisel

Der Bebauungsplan soll außerdem den Verkehr angemessen regeln. Zumal zu dem Bereich ein Teil der viel befahrenen Lindauer Straße, die Kressbronn mit den Nachbargemeinden verbindet, und der ebenso viel genutzten Seestraße, Achse zum Bodensee, gehören.

„Insbesondere das Abbiegen in die Seestraße von Nonnenhorn kommend führt immer wieder zu Rückstau und gefährlichen Situationen“, stellte Thomas Feick, Leiter des Amts für Gemeindeentwicklung und Bauwesen, bereits in der Gemeinderatssitzung im März fest. Weil die Gemeinde viel und teuren Grund kaufen müsste, um einen Kreisverkehr einzurichten, ist diese Option inzwischen ausgeschieden.

Für Erleichterung soll stattdessen eine Linksabbiegespur sorgen, die sich in einer breiteren Version Thomas Feick zufolge mit geringem Grunderwerb umsetzten lässt. Der Bebauungsplan „Seestraße“ beziehungsweise die Satzung soll noch in diesem Jahr beschlossen werden.