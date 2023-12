Einen bunten und klangvollen Abend voller Dank, Freude, Nächstenliebe und Hoffnung haben über 200 Gäste beim Projektabend der Organisation KTEP („Kressbronn-Toril Education Programm“) erlebt. „Reichtum, Sicherheit und Luxus sind nicht die Grundlage für unser Glück. Wir müssen unsere Seele füttern“, sagte Aurora Kugel am Freitag in der Kressbronner Festhalle. Sie hat vor mehr als 30 Jahren gemeinsam mit ihrem Mann Reinhold die Philippinenhilfe in Toril auf der Insel Mindanao ins Leben gerufen.

Ausbildung, Arbeitsbeschaffung und Direkthilfe sind für Aurora und Reinhold Kugel die wichtigsten Grundpfeiler, wenn es darum geht, bedürftigen Menschen auf den Philippinen zu helfen. Vor dem Hintergrund, dass in Auroras Heimadorf Toril Elend und Armut herrschen, beschloss das Paar 1992 in Kressbronn eine Organisation zu gründen, die dort hilfsbedürftigen Menschen durch nachhaltige Projekte eine gesicherte Lebensgrundlage ermöglichen sollte.

Über 1000 Patenschaften

Wie Aurora Kugel betonte, konnten bislang unter anderem über 1000 Jugendliche über Patenschaften und Zuwendungen ihre Ausbildung absolvieren: „Mit Ihrer Hilfe haben Sie den dort lebenden Menschen eine Zukunftsperspektive gegeben. Ich kann Ihnen allen nicht genug von Herzen für Ihre Unterstützung danken“, betonte die engagierte Kressbronnerin in ihrer Begrüßung.

Reinhold Kugel berichtete über bereits umgesetzte oder geplante Vorhaben. Mit dem Bau eines Kindergartens, eines Schul- und Projekthauses, mit dem Anlegen eines Biogartens samt Aufbau einer Schweinezucht zur Selbstversorgung, mit dem Kauf von Booten für die Fischer und Fahrrädern für die Schüler oder mit der Einrichtung einer autarken Strom- und Trinkwasserversorgung habe man wichtige Projekte für die dort lebende Bevölkerung realisieren können.

Lebensgeschichten unter Tränen

„Zudem fertigen die Bewohner vor Ort aus Zuchtperlen Schmuck und entwerfen und produzieren Kleidung aus Recyclingmaterial. Mit Ihren Spenden kaufen wir Lebensmittel, Hygieneartikel, Medikamente oder Schulmaterialien, die wir über unsere Mitarbeiter in den Dörfern verteilen“, fasste Reinhold Kugel die große Bandbreite des Unterstützungsprogramms zusammen.

Besonders bewegend: Kate Quilojano und Jonathan Cuaresma erzählten unter Tränen ihre Lebensgeschichten: „Mit der Hilfe von KTEP konnten wir der Armut entfliehen und die Schule besuchen. Heute machen wir eine Ausbildung zu Pflegefachkräften bei der Stiftung Liebenau. Ihr seid die Brücke unseres Erfolgs“. Reinhold Kugel ergänzte: „Mit einem Teil ihres Lohnes unterstützen die inzwischen 84 Liebenau-Azubis, die allesamt aus unserem KTEP-Projekt kommen, ihre Eltern und Verwandten in ihrer Heimat.“

Mehr als 300 Zähne gezogen

Die Wichtigkeit der über Spendengelder finanzierten Zahnarztpraxis in Toril hoben vier anwesende Dentalmediziner hervor. „In den drei Wochen vor Ort haben wir mehr als 300 Zähne ziehen müssen, haben Bürsten und Zahnpastatuben verteilt und die Bewohner über die Notwendigkeit von Mundhygiene aufgeklärt“, informierten die Ärzte.

Schließlich ließen Daniela Schuschugov und Lea Wörle mit einer Modenschau ihre Aufenthalte als Volunteers in Toril Revue passieren. Ihr Fazit: „Auch wenn die Menschen dort sehr arm und von Hochwasser, Dürre, Erdbeben oder anderen schlimmen Ereignissen seit jeher geplagt sind, so sind sie doch unfassbar glücklich und hilfsbereit.“

Weitere Informationen über KTEP gibt es unter www.ktep.de