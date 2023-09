Randvoll war die Galerie Lände am Freitagabend zur Eröffnung der Ausstellung „Von Ast zu Ast, von Blatt zu Blatt“, denn unter diesem Titel sind nicht nur Werke des Künstlers Dieter Konsek, sondern auch der sechzehn Schülerinnen und Schüler der Parkschule ausgestellt, die er während des Kunst-Campus in der letzten Ferienwoche betreut und inspiriert hat.

In der Ausstellung meint man, zwei Künstlern zu begegnen, so unterschiedlich sind die zwei Seiten seiner Arbeiten ‐ „Tag- und Nachtschattengewächse“ nennt er sie selbst. Bei Tag würden die Bilder entstehen, die der Titel evoziert: angeregt von der Natur, von Bäumen, von ihren Ästen und Wurzeln. Unglaublich sei, was da stattfindet und ihn seit Jahren zum Zeichnen und Malen anregt, ob mit Bleistift, Ölpastell, Acryl und Kohle, mit Lack oder Öl. Es sind die Verästelungen, die Netze, die entstehen, die er in stark grafischer Malerei erfasst. Fasziniert steht man im Obergeschoss der Lände vor den Bildern von Bäumen und ihren weit ausladenden Ästen, die in zurückhaltenden Farben bis zum Schwarz-Weiß in den Raum zu greifen scheinen.

Und da ist die andere Seite seiner Malerei: Wie Alpträume kommen einem die dunklen, abstrakten Bilder vor, in denen man schemenhafte, bedrohliche Wesen und Figuren erkennt. „Das sind so meine Motive, ein Pendeln zwischen Abstraktion und Gegenstand.“ Inspiriert seien diese „Nachtbilder“ von Goyas „Caprichos“, Goyas „Launen“, einem gesellschaftskritischen Zyklus von Bildern, in denen der spanische Künstler sich in existenzieller Krise mit Krieg und sozialen Missständen seiner Zeit beschäftigt. Ein Flüchtling habe Konsek sein Goya-Buch hinterlassen, seit zwanzig Jahren male er nachts seine eigenen Goya-Bilder statt Alpträumen.

„Kann man ohne Weiteres von der Kunst leben?“, fragte Gudrun Teumer-Schwaderer im Gespräch mit dem Künstler. „Kann man ohne Kunst leben?“, konterte dieser. Diese Freude an der Kunst, am eigenen kreativen Schaffen hat er den jungen Teilnehmern am Workshop vermittelt und sei begeistert gewesen, wie intensiv diese in ihre Arbeiten vertieft waren. Draußen im Park hatten sie ihre Inspirationen gefunden und danach gezeichnet, gemalt oder auch Objekte aus Schwemmholz zusammengestellt. Schön sei es für Konsek gewesen, von Tag zu Tag die Entwicklung zu verfolgen. „Es hat einfach Spaß gemacht, seiner Kreativität ihren Lauf zu lassen“, war die einhellige Meinung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ihre Arbeiten sind im Ländecafé zu sehen.

Ein zur Ausstellung erschienener Katalog zeigt Werke von Dieter Konsek, in Fotos hat Kees Tillema den Workshop dokumentiert. Die Ausstellung in der Lände läuft bis 15. Oktober. Geöffnet ist jeweils Freitag und Samstag von 15 bis 17 Uhr und Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Führungen gibt es am 1. Und 15. Oktober um 16 Uhr.