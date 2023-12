Passantin wird auf Hauptstraße von Auto erfasst

Leichte Verletzungen hat sich eine Fußgängerin zugezogen, als sie am Mittwoch gegen 17.30 Uhr in der Hauptstraße von einem Pkw erfasst wurde. Die Frau wollte gemeinsam mit ihrer Tochter bei Dunkelheit und leichtem Regen am Fußgängerüberweg über die Straße. Eine Renault-Fahrerin erkannte das offenbar nicht, woraufhin die Frau vom Spiegel des Wagens erfasst und auf die Straße gestoßen wurde. Ein Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07541/7010 bei der Polizei Friedrichshafen zu melden.