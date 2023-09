Ohrwurm-Alarm in Kressbronn

Wer am Sonntag in die Nonnenbachschule gekommen ist, wo der Chor KressCendo mit Jürgen Jakob für sein großes Konzert am 7. und 8. Oktober in der Festhalle probte, hat Kostproben erlebt: Der Titel „Oper Operette Musical ‐ die schönsten Chöre“ verspricht nicht zu viel, denn bei den bekannten Ohrwürmern möchte man gleich mitsingen.

Wie Chorleiter Jürgen Jakob erzählt, war der Chor, der vor Corona achtzig Aktive zählte, durch die lange Pause auf 45 geschrumpft, doch neue Sänger sind dazugekommen, so dass jetzt wieder sechzig Sängerinnen und Sänger auf der Bühne stehen. Bloß Bässe hätten sie zu viele verloren und würden gerne noch neue aufnehmen. Um mit der Programmauswahl möglichst alle Sängerinnen und Sänger mit ins Boot zu holen ‐ die, welche klassische Chöre singen möchten, und die, die lieber Pop hätten –, hat sich ein bunter Querschnitt durch beliebte Chöre aus Oper, Operette und Musical angeboten. So haben auch noch einige Projektsänger zum Chor gefunden.

Beim Betreten der Aula proben erst neunzehn Sänger mit Jürgen Jakob. Das Rätsel ist bald gelöst: Den herausfordernden Song „Let it go“ aus dem jüngsten Musical „Frozen“ ‐ die Eiskönigin ‐ wird eine ausgewählte Gruppe singen, die prompt Applaus einheimst, als um vier Uhr die übrigen Sängerinnen und Sänger eintreffen. Jetzt ist auch Swen Pech hinzugekommen, der wie Jakob an der Musikschule Tettnang unterrichtet und in Meckenbeuren, wo er stellvertretender Schulleiter ist. Wie später beim Konzert übernimmt jetzt Pech das Dirigieren, während Jakob am Flügel begleitet.

Zufrieden stellt er beim Einsingen fest: „Sehr schön, ihr seid heute gut drauf.“ Und bald staunt man, welch große Kontraste die Sänger bewältigen, vom gewaltigen Triumphmarsch aus Giuseppe Verdis „Aida“ über den sehnsuchtsvollen Chor der gefangenen Hebräer aus Verdis Oper „Nabucco“ bis zum freudigen Brautchor aus Richard Wagners „Lohengrin“ ‐ wer hätte nicht schon bei einer Hochzeit das „Freudig geführt, ziehet dahin, wo euch der Segen der Liebe bewahr‘!“ gehört.

Später wird Veronika Vetter erwartet, die Solistin des Abends, denn was wären Opern ohne Arien. Da darf man schwelgen in Arien wie die Habanera aus der Oper „Carmen“ oder das „I could have danced all night“ aus „My Fair Lady“ oder „I feel pretty“ aus der „West Side Story“. Das Programm hält noch weitere Highlights bereit.

Für die instrumentale Begleitung der Sänger gibt es ein Wiedersehen mit dem „Jungen Salonorchester Bodensee“, das Jürgen Jakob 2011 mit hochbegabten Schülern gegründet hatte. Heute sind die Musiker in alle Winde verstreut, doch denen, die es einrichten konnten, war das Konzert ein willkommener Anlass zu einem Ehemaligentreffen.

Die Konzerte sind am 7. Oktober um 19 Uhr und am 8. Oktober um 17 Uhr in der Festhalle Kressbronn.