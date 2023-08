Neunt– und Zehntklässler erleben die Berge

Am Kressbronner Bildungszentrum Parkschule haben die Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Klassen der Realschule und der Werkrealschule die Möglichkeit, am Bergprojekt „Weitergehen“ teilzunehmen. Die Idee dieses Projektes ist es, die Berge in ihren verschiedenen Facetten kennenzulernen, zu genießen und sicher in der Natur unterwegs zu sein, wie es in einer Pressemitteilung der Gemeinde heißt.

Kurz vor Ende des Schuljahres waren motivierte Wanderer der 10. Klassen mit den Lehrern Alexander Scharbatke, Menzel Schäfer und Eva Schlipf auf dreitägiger Hüttenrunde im Lechquellgebirge. Für die Bergfreunde der 9. Klassen ging es ins Allgäu auf das Prinz Luitpold Haus. Dort stand der Erste–Hilfe–Kurs speziell für den Outdoorbereich in den Bergen im Mittelpunkt. Neben theoretischem Input mussten die Jugendlichen vor allem in praktischen Szenarien Erste Hilfe leisten, mit Kunstblut verschmierte Wunden versorgen, modellierte Knochenbrüche stabilisieren und verunfallte Personen abtransportieren.

„An dieser Stelle geht nochmals ein herzliches Dankeschön an die Bürgerstiftung, die das Projekt großzügig unterstützt hat“, wie seitens der Schule betont wird. Es sei ein unvergessliches Erlebnis für die Schülerinnen und Schüler gewesen. „Ich möchte Zeit mit meinen Mitschülern verbringen. Außerdem bewege ich mich gerne in der Natur. Es ist einfach spannend zu lernen, wie man anderen Menschen in extremen Situationen helfen kann“, freute sich eine Teilnehmerin.