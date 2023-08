Neufassungen der Entgeltordnungen für Hallen, Räume und Plätze beschlossen

(oej) Ohne weitere Themenvorstellung ist es in der Gemeinderatsitzung im Juli um die Erhöhung der Benutzungsentgelte kommunale Gebäude und Plätze gegangen. Die letzte Erhöhung erfolgte wohl 2017. Dabei gehe es darum, so beschrieb es die Sachgebietsleiterin Liegenschaften und Steuern, Caren Frey, hier eine einheitliche Entgeltordnung zu schaffen. Betroffen sind Nutzer von kommunalen Gebäuden, Veranstaltungsräumen, der Seesporthalle, der Festhalle und anderen kommunalen Veranstaltungsräumen und -plätzen. Dabei wird unterschieden zwischen Privat– und Geschäfts– oder Vereinsnutzungen. So können örtliche Parteien, Gruppierungen oder Vereine unter Umständen auch von den Gebühren befreit sein. Ebenso soll eine Doppelgebührenerhebung vermieden werden. Wer also ein Gebäude habe, müsse nicht noch den Platz davor extra bezahlen. Anders sei das bei der ausschließlichen Platznutzung. Von den Grundgebühren ausgenommen werden, so ergab eine Diskussion im Rat, für Plätze ohne Infrastruktur, sollte die örtlichen Vereine sein. Das betrifft also Seepark oder St. Gallusplatz. Entsprechend geändert wurden Satzungen, Nutzungsänderungen und Gebührenhöhen.

Detailinformationen oder Nutzungsanfragen [email protected]