Neuer Radservice–Punkt am Kressbronner Bahnhof

Ob bei einer Radtour oder auf dem Weg zur Arbeit: Eine Panne ist ärgerlich. Damit den Gästen sowie Bürgerinnen und Bürgern schnelle Hilfe geboten werden kann, hat der Landkreis in Zusammenarbeit mit den Kommunen das Angebot von sogenannten Radservice–Punkten ausgebaut.

Einer dieser Punkte steht jetzt auch in Kressbronn am Bodensee. „Rund um die Uhr können nun kleine Reparaturen schnell und einfach durchgeführt werden“, freut sich Ronja Riedlinger, Sachgebietsleitung Tourismus und Marketing, über das neue Serviceangebot für Radfahrende. Auch Stefan Haufs, Radverkehrskoordinator & Projektmanagement vom Amt für Kreisentwicklung und Baurecht, blickt positiv auf das Projekt: „Wir konnten in 21 von 23 Kommunen neue Radservice–Punkte aufstellen. Die übrigen Kommunen hatten bereits vorher entsprechende Angebote“, resümiert Haufs und fügt hinzu: „Die Radservice–Punkte sind ein zentraler Baustein der Radverkehrsförderung des Bodenseekreises und haben mit ihrem modernen Design einen hohen Wiedererkennungswert“. Riedlinger lobte zudem die gute Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde sowie dem Landratsamt Bodenseekreis und dankt dem Bauhof für die Aufstellung der Säule.

Die ersten fünf neuen Stationen wurden komplett durch das Förderprogramm der Radkultur vom Land finanziert. Alle weiteren Stationen wurden jeweils zu 1000 Euro durch die Initiative Radkultur und mit 1000 Euro vom Landkreis bezuschusst. An den Stationen befinden sich verschiedene Werkzeuge wie zwei Reifenheber, Schraubendreher sowie verschiedene Schrauben– Torx– oder Sechskantschlüssel. Damit die Reparatur leicht von der Hand geht, ermöglicht eine Haltevorrichtung das Aufbocken des Rads. Ob platter Reifen, lockere Schraube oder falsch eingestellter Sattel: Diese Probleme können jetzt einfach bei jeder Tour behoben werden. Die mit einem Manometer ausgestattete Luftpumpe für alle gängigen Ventile rundet das Radservice–Angebot ab — mit ihr lässt sich auch der Reifendruck von Kinderwagen und Rollstühlen regulieren.