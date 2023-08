Kressbronn

Neue Panoramatafeln in und um Kressbronn

Kressbronn / Lesedauer: 1 min

Neue Panoramatafeln stehen am Ottenberg, Schleinsee und Nunzenberg. (Foto: Gemeinde Kressbronn )

In und um Kressbronn wurden weitere Panoramatafeln aufgestellt. Am Bauernpfad stand bereits eine Tafel, nun wurden auch die Aussichtspunkte am Ottenberg, Schleinsee und Nunzenberg mit informativen Panoramatafeln ausgestattet.

Veröffentlicht: 25.08.2023, 15:01 Von: sz