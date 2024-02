Ob Bürgermeister Daniel Enzensperger damit wohl gerechnet hätte: Beim Rathaussturm vom Narrengericht der Griesebigger und der Haidachgeister verurteilt zu werden, weil er die Fassadengestaltung von Diether F. Domes am Parkschulzentrum übermalen lassen wollte? „Und die Stelen gleich mit dazu“, legte Jörg Matthäus nach, Ankläger und Präsident der Griesebigger in Personalunion. „Eine Kulturschande!“, rief er aus.

Der Schultes erschien im Bademantel

Enzensperger aber machte gute Miene zum bösen Spiel und im rosarot-weiß gestreiften Bademantel eine lässige Figur. Wahrscheinlich haben ihn die Narren abgeführt, als er wie Dagobert Duck gerade ein Bad in seinem Geldspeicher nahm. In Geld, das früher mal den Kressbronnern gehörte. Richter Ralph Kolars bezeichnete den Schiltes schließlich als Inhaber eines öffentlichen Amtes, das die Bürger auszupressen pflege. Bestes Beispiel: Die Parkautomaten, die „Gmoindskralle“ Enzensperger wegen der hohen Gebühren in „Parkschreckautomaten“ verwandelt habe. Da Verteidiger und Richter ganz offensichtlich gemeinsame Sache machten, um Enzensperger zu verknacken, blieb Verteidiger Hannes von den Haidachgeistern nichts anderes übrig, als das Urteil hinzunehmen.

Verurteilt wegen Missachtung der Kunst

Im Kern wurde Enzensperger dazu verurteilt, wegen der besonderen Missachtung von Kunst im öffentlichen Raum die künstlerische Bemalung seines eigenen „Prachtbaus“, des Rathauses hinzunehmen - und zwar im Rahmen eines Kunstprojekts der Parkschule. Das anwesende Volk jubelte unüberhörbar. Bildmotiv sollen „nach Osten die leuchtenden Taten des Ortsoberhauptes“ sein, so der Richter „Nach Westen: die Schattenseiten. Beides wird jährlich ergänzt“.

Eine weitere Strafe - das Spielen der Eurovisionsmelodie auf der Trompete - arbeitete der Bürgermeister noch vor Ort astrein ab. Die Einlösung einer weiteren Schuld kommt noch auf ihn zu: Das Spendieren der Getränke beim Prinzen-Essen am Sonntag.