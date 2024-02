Mixed Pickles spielen eine irische Kömödie

Der Vorhang der Aula der Nonnenbachschule in Kressbronn öffnet sich am Freitag, 8. März, um 19.30 Uhr zur Premiere von „Lang lebe Neddy Vine!“. Die Theatergruppe Mixed Pickles zeigt die irischen Komödie in mehreren Aufführungen.

Das Stück, das auf einer Theaterfassung des (fast) gleichnamigen Films von Kirk Jones beruht, spielt in dem kleinen entlegenen Fischerdorf Tullymore. Dort ist das eintönige Leben der meist armen und leicht schrulligen Einwohner durch Pub, Kirche, Fischerei und Schweinezucht bestimmt. Da bringt die Aussicht auf einen Lottogewinn auf einmal nachhaltig Unruhe in das gewohnte Dorfleben. Denn es bleibt zunächst offen, wer gewonnen hat? Die Suche geht los und mit ihr das Träumen vom großen Geld. Wenn da nicht noch ein Hindernis wäre.

Mit diesem Stück bringt die Theatergruppe Mixed Pickles der Kulturgemeinschaft Kressbronn nunmehr die 27. abendfüllende Produktion seit ihrer Gründung vor immerhin 34 Jahren auf die Bühne. Doch die Lust, immer wieder Neues zu erproben, dabei neben alten auch viele neue Gesichter in das Spiel einzubeziehen, kommt gerade auch beim diesjährigen Stück besonders zum Ausdruck: Abgesehen davon, dass insgesamt 14 Rollen (darunter fünf neue Mitspielende) zu besetzen waren, ist ein oft rasanter Ablauf mit schnell wechselnden Szenen, Personen und Orten eine große Herausforderung des Stücks.

Nach vielwöchiger intensiver Probenarbeit freuen sich die „Mixed Pickles“ nun sehr auf die Premiere und die nachfolgenden Aufführungen: Samstag, 9. März, Sonntag, 10. März, Mittwoch, 13. März, Freitag, 15. März, Samstag, 16. März, und Sonntag, 17. März, jeweils mit Beginn um 19.30 Uhr. Karten sind in der Tourist-Information im Kressbronner Bahnhof, sowie unter www.reservix.de (Stichworte Kressbronn oder Mixed Pickles), bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie an der Abendkasse erhältlich.