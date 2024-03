Mixed Pickles begeistern mit hintersinniger Komödie in der Nonnenbachschule

Nicht enden wollenden Applaus haben die „Mixed Pickles“, die Theatergruppe der Kulturgemeinschaft Kressbronn, bei der Zweitaufführung der irischen Komödie „Lang lebe Neddy Vine“ in der historischen Aula der Nonnenbachschule geerntet.

Für den Kritiker brauchte es einen Zusatzstuhl in der ausverkauften Aula, die allein schon mit ihrer außergewöhnlichen Aura die Besucher anzieht. Erst recht, wenn im Frühjahr wieder die heimische Gruppe unter der bewährten Regie von Ute Dittmar spielt. Zwölf Spieler belebten die Bühne mit herrlich frischem, lebendigem Spiel, darunter fünf neue, die sich bestens einfügten. Gespielt wurde die Filmkomödie von Kirk Jones in der Theaterbearbeitung von Arthur Bühler, der an diesem Abend selber Zuschauer war.

Die Gruppe hatte noch weitere Änderungen vorgenommen. Weil auch hier die Frauen in der Überzahl sind, sind einige männliche Protagonisten Frauen geworden. Neu war auch das Musikertrio, das das Publikum live mit irischen Klängen mitriss, erst recht, wenn dazu auf der Bühne in perfekter Choreografie irisch getanzt wurde.

Im Zentrum steht ein ungewöhnliches Ereignis. Einen der 52 Bewohner des kleinen Fischerdorfs hart an der Küste erwartet ein Lottogewinn in unerwarteter Höhe. Jeder träumt davon, was er machen würde, wenn ihn das große Glück treffen würde: eine von Regie und Team bis ins Detail ausgefeilte Vorstellung der so unterschiedlichen Charaktere, vom Buben, der ein sicheres Schiff erträumt, zum Schweinehirten, dessen Angebetete seinen Geruch nicht ertragen kann - wie schön wär’s, auf Rinder umzustellen! Der Dorfpfarrer, der heimlich Männermagazine liest, wünscht sich in seiner Einsamkeit zur neuen Orgel gleich noch einen Organisten dazu. Köstlich auch die unterschiedlichen Frauenspersonen, von der Kioskbetreiberin über die liebenswerte graue Maus bis zur hämischen Dorfhexe. Alle kommen immer wieder im Pub zusammen, dessen Schanktisch Schreiner Binzler so genial ausgestattet hat. Die im Übrigen spartanische Beschränkung auf wenige Requisiten tut dem Spiel gut, lenkt die Konzentration auf das Wort, auf Witz, Poesie und gelegentliche Melancholie.

Doch wer ist der Gewinner? Jeder kommt in Verdacht, bis dieser endlich feststeht, doch dann tun sich erst recht Hürden auf. Finstere Wolken ziehen nach der Pause durch den Raum, denn die Auszahlung des Gewinns gerät in bedenkliche Schieflage und einige in hektische Aktivität. Genaueres sei nicht verraten, nur dass der Titel der Komödie ein gutes Ende verspricht - ob für alle, das muss sich zeigen.

Bis dahin füllen sie die Bühne mit prallem Leben, fahren mit dem Lenkrad oder dem Lenker in der Hand in Traumautos und auf knatternden Motorrädern durch die Aula - das Publikum wird stärker als sonst ins Geschehen einbezogen. So ist weg vom Film dank großartiger Regie und engagiertem Spiel vom Nestor Hans Güde bis zum pfiffigen Junior Hugo Lay und zum ungewollten Doppelspiel von Jutta Hasselbach - leider können nicht alle genannt werden - ein eigenes Kunstwerk entstanden. Ein Abend, den man sich nicht entgehen lassen sollte.