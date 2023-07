Die Kressbronner Robert Marzini und Markus Binzler wollen am Samstag, 22. Juli, den Bodensee von Altenrhein in der Schweiz hinüber zum Kressbronner Strandbad durchschwimmen. Das Besondere daran: Vor genau 30 Jahren hat Marzini zum ersten Mal die rund elf Kilometer lange Strecke zurückgelegt.

„Ich werde jetzt 60 Jahre alt und freue mich auf meine bevorstehende zehnte Überquerung“, sagt der Architekt und leidenschaftliche Schwimmer. Die Ankunft im Kressbronner Strandbad ist zwischen 11 und 12 Uhr geplant.

Mehrere Titel erschwommen

An Robert Marzinis Seite schwimmt der 38–jährige Markus Binzler, unterstützt werden die Männer von zwei Begleitbooten. Das Team hatte im Jahr 2000 bereits den 16 Kilometer langen Abschnitt von Bregenz nach Kressbronn bewältigt.

Marzini blickt auf eine beeindruckende Vita zurück. „Meine Laufbahn als Schwimmer begann in der Kindheit im Verein in Kressbronn. Später konnte ich als aktiver Sportler im Schwimmverein Friedrichshafen zwischen 1978 und 1985 mehrere Titel, darunter die Süddeutsche Vizemeisterschaft im Brustschwimmen oder als Vizemeister im Deutschen Mannschaftsschwimmen, tolle Erfolge verbuchen“, berichtet der Kressbronner.

80 Kilometer in 28 Stunden

Seine dritte Seeüberquerung führte ihn 1995 von Konstanz nach Bregenz. Die 53 Kilometer lange Distanz schaffte er mit Rainer Heizmann in rund 20 Stunden, was beiden einen Eintrag ins Guinness–Buch der Rekorde einbrachte.

Den zweiten Eintrag gab es für Robert Marzini zwei Jahre später: „Von Bregenz nach Stein am Rhein. 80 Kilometer in 28 Stunden bei einer nächtlichen Wassertemperatur von gerade einmal 14 Grad. Da bist du fix und fertig. Dafür konnten wir Spendengelder für eine Krebsnachsorgeklinik in Höhe von 25.000 DM sammeln.“

Gut vorbereitet

Auf die Herausforderung am Samstag haben sich Marzini und Binzler gut vorbereitet. Regelmäßiges Training im See, aber auch im Hallenbad seien Voraussetzung, um die Strecken meistern zu können. Was aber treibt die Männer an, sich immer wieder Wind und Wellen, Strömungen und körperlich höchsten Anstrengungen auszusetzen?

Robert Marzinis Antwort: „Die Ausschüttung von Adrenalin, der Moment, wenn du das andere Ufer erreichst und den inneren Schweinehund überwunden hast, ist wunderbar und gibt dir ein tolles Gefühl. Das Langstreckenschwimmen ist meine Leidenschaft, hat für mich einen Suchtfaktor, ist Meditation zugleich.“