Der DRK-Kreisverband Bodenseekreis hat einen neuen Präsidenten: Mit 105 von 111 berechtigten Stimmen löst Bernhard Markgraf von Baden den bisherigen Amtsinhaber Joachim Kruschwitz nach acht Jahren an der Spitze ab. „Ich freue mich auf meine Aufgaben, und nehme das Amt sehr gerne an“, sagte der frisch Gewählte.

„Es gehört zur DNA des markgräflichen Hauses, in den Diensten des DRK zu stehen. Diese DNA ist in dieser Familie quasi verankert“, bemerkte Kruschwitz. Zuvor blickte er in seinem Bericht über die zahlreichen vergangenen Aktivitäten des Kreisverbandes zurück, die im Besonderen von der Ukrainehilfe geprägt gewesen seien. „Ein aktives Mitglied von uns war mehrere Wochen für das Internationale Komitee vom Roten Kreuz im Konfliktgebiet im Einsatz. Es hat sich einmal mehr gezeigt, wie leistungsfähig unsere internationale Rotkreuz- und Halbmondbewegung ist“, betonte der scheidende Präsident.

Aus Rettungskette nicht wegzudenken

Im Rahmen des Festaktes „50 Jahre Notruf 110 und 112“ in Berlin sei der DRK-Kreisverband außerdem als einer der fortschrittlichsten Leitstellen im Land vorgestellt worden. Im Ausbildungsbereich ist der Verband laut Kruschwitz auf Kurs und werde 2023 mit 5800 Teilnehmern wieder die Zahlen von 2019 erreichen können. Wobei er feststellte, dass inzwischen 80 Prozent der Lehrgänge von hauptamtlichen Ausbildern durchgeführt würden, vor der Pandemie indes 66 Prozent mit Ehrenamtlichen besetzt werden konnten.

Der scheidende Präsident des DRK-Kreisverbandes Bodensee (zweiter von hinten links), Joachim Kruschwitz, freut sich mit den Geehrten für deren Leistungen und langjährige Treue im Verband. (Foto: ah )

Mit Blick auf die Bereitschaften lobte er den Ausbildungsstand der Helfer vor Ort. Diese seien, wie auch der Notfallsorgedienst, aus der Rettungskette nicht mehr wegzudenken. So habe man mehr als 500 Menschen betreuen und begleiten können, „in den allermeisten Fällen in Verbindung mit dem Tod“. Zufrieden zeigte sich Kruschwitz mit der Entwicklung der Jugend im Verband, die 265 Mitglieder im Nachwuchs stimmten ihn für die Zukunft zuversichtlich.

Kritik an Streichung

Neben zahlreichen weiteren Aufgaben richtete der scheidende Präsident seinen Blick auf die Sozial- und Wohlfahrtarbeit. Dabei forderte er seitens der Politik den Ausbau der freiwilligen Dienste und kritisierte zugleich die Streichung von Geldern in Höhe von mehr als 100 Millionen Euro durch den Bund. „Gleichzeitig wird politisch über einen Pflichtdienst diskutiert ‐ was für ein Widerspruch“, mahnte Kruschwitz.

Nicht unerwähnt blieb zudem die DRK-Service-Zeit, die Fachstelle für Demenz, den häuslichen Betreuungsdienst, die Betreuungsgruppen für Menschen mit Demenz, aber auch den DRK-Hausnotruf als wichtige Eckpfeiler der ambulanten Dienste in der Altenhilfe. Joachim Kruschwitz dankte seiner Familie, den vielen Einsatzkräften und all den Menschen, die den DRK-Kreisverband mit ihrem Verständnis, ihrem Engagement und ihren Spenden so vorbildlich und selbstlos unterstützen: „Denn ohne ihre Hilfe wären wir nicht da, wo wir heute sind.“

Das Ergebnis der Wahlen: Präsident: Bernhard Markgraf von Baden

Vizepräsident: Sandra Sobeck, Hubert von Dewitz, Markus Kempter, Dominik Männle

Schatzmeister: Oliver Finkbeiner

him Kruschwitz

Schriftführer: Jan Hinrichs

Kreisverbandsarzt: Jochen Reiter

Beisitzer: Thomas Weber, Andreas Kees, Eddy Linke, Markus Uhl, Franziska Trunz

Für ihre Leistungen und treuen Dienste mit der Henry-Dunant-Medaille geehrt wurden: Alfred Leberer, Franziska Trunz, Markus Klein, Carmen Schreiber, Julian Schweikart, Jochen Reiter, Thomas Weber