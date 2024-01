Männer und Tenöre treffen Saalfelder Vocalisten

Dem ersten Fernsehauftritt im ZDF folgten viele Konzerte im In- und Ausland. Seit 1995 waren sie in verschiedenen Fernsehsendungen zu Gast. Besondere Höhepunkte waren die großen Konzertreisen 2007 nach Japan, 2011 Südafrika, sowie 2019 nach Rumänien. Der Kressbronner Tenor Thomas Mentzel, heute aktiv bei „Männer und Tenöre“, war selber zehn Jahre Mitglied der Thüringer Sängerknaben und noch heute besteht ein guter Kontakt zu den Saalfelder Vocalisten.

Auf den Pfaden der legendären Comedian Harmonists präsentiert das A-Capella Ensemble „Männer und Tenöre“ (kurz MuT) am Freitag, 3. Mai, um 19.30 Uhr in der Aula der Nonnenbachschule in Kressbronn mit gewohnt ironischer Lässigkeit launige Lieder und Ohrwürmer, Chansons und Gassenhauer. Dabei erfahren die Zuhörer nicht nur wirklich alles über MuT sondern werden auch Zeugen der übermütig agierenden Protagonisten des Abends.