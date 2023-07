Laupheimer Schüler gewinnen bei Robotik–Wettbewerb

Schüler der fünften Klasse des Carl–Laemmle–Gymnasiums aus Laupheim haben den 3. Platz des Robotik–Wettbewerbs „IFM Robotics Challenge“ in Kressbronn am Bodensee geholt. Das Team bestehend aus Adrian Heine, Valentin Hitt, Colin Weinberger, Sascha Bloching und Stefan Wöllmann, durfte auf das Siegertreppchen steigen und ihren Pokal für den 3. Platz in der Kategorie Unterstufe entgegennehmen. „Dafür, dass die Fünftklässler zum ersten Mal zu einem solchen Wettbewerb angetreten sind, ist es eine großartige Leistung“, sagte die Betreuerin, Natalya Wenzlawski.

„Für Technik begeistern“, lautete das Motto des Wettbewerbs. Dieser fand am Freitag, 21. Juli, zum achten Mal statt. Insgesamt traten 31 Teams von unterschiedlichen Schulen aus den Kreisen Bodensee, Ravensburg und Biberach gegeneinander an. Diesmal waren 24 Schülerinnen und Schüler des Carl–Laemmle–Gymnasiums dabei.

Die Teilnehmer aus Laupheim hatten zuvor an der Robotik–AG ihrer Schule teilgenommen und sich auf die Aufgaben vorbereitet. Es gab aber auch mehrere Überraschungsaufgaben, die erst vor Ort bekannt gegeben wurde. „Trotz der großen Konkurrenz und zum Teil sehr anspruchsvollen Aufgaben war die Stimmung am Austragungsort sehr entspannt — ich würde sagen, fast familiär“, sagte die Leiterin der Robotik–AG des Carl–Laemmle–Gymnasiums, Natalya Wenzlawski.

Ziel des Wettbewerbs war es, einen selbst gebauten Roboter so zu programmieren, dass er definierte Aufgaben auf einem Spielfeld erledigt. So mussten in einer Aufgabe beispielsweise Spülschwämme vom Startfeld in das Zielfeld auf einer bestimmten Fahrstrecke transportiert werden. Bei einer anderen Aufgabe sollten Pappbecher aus einer markierten Fläche herausgebracht werden. Dabei durften weder die Gegenstände noch der Roboter die durch rote Linien dargestellten Fahrbahnbegrenzungen überfahren oder berühren.

Der Wettbewerb ging über 4 Runden und in jeder Runde konnte ein Team maximal 115 Punkte sammeln. Am Ende wurden alle gesammelten Punkte zusammenaddiert und somit die Platzierung der einzelnen Teams ermittelt. Neben der Urkunde gab es auch Geldpreise für alle Teilnehmer.