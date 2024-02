Die Lände, eines der ältesten Ausstellungshäuser in der oberschwäbischen Region, feiert dieses Jahr ein seltenes Jubiläum: Seit 50 Jahren gibt es in Kressbronn Ausstellungen, kontinuierlich, ein Alleinstellungsmerkmal für die Gemeinde Kressbronn, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

In einer Zeitreise will die Werkschau „timeless“ in der Lände an das Schaffen von Diether F. Domes erinnern. Die Vernissage hierzu ist am Sonntag, 3. März um 11 Uhr.

Domes war Mitbegründer

Begonnen in der Gemengelage der 70-Jahre ist die Lände zum Leuchtturm geworden, hat als Aushängeschild der Gemeinde allen Stürmen getrotzt und in all den Jahren ein ordentliches Renommee erarbeitet, heißt es weiter.

Anlässlich dieses Jubiläums würdigt die Lände in ihrer ersten Ausstellung 2024 Diether F. Domes, einen der profiliertesten Künstler unserer Region. Er hat vor 50 Jahren als Bürger der Gemeinde Kressbronn zusammen mit Gehard Schaugg und Peter Keller die Ausstellungstätigkeit in Kressbronn mitbegründet.

Öffentlichen Raum geprägt

Wie kaum ein anderer Künstler prägte Domes laut Mitteilung den öffentlichen Raum in Süddeutschland und weit darüber hinaus. Vor allem am Bodensee sind den Menschen zahlreiche seiner baubezogenen Arbeiten bekannt.

Mit seiner unverwechselbaren Handschrift schlug er immer wieder neue Wege ein. Der Künstler habe aus seinem scheinbar unerschöpflichen Bildvokabular neue, höchst innovative Form-und Farbkombinationen geschaffen, mit Materialien experimentiert, habe seine wichtigsten Ausdrucksmittel, die Zeichnung und die Glasbildnerei, zur Perfektion geführt.