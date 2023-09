Bei der rund achtwöchigen Sanierung der Tettnanger Straße in Kressbronn ist offensichtlich ein Baufehler aufgrund einer nicht ganz korrekten Planung passiert. Eine Kurve - die erste von der Friedrichshafener Straße kommend - ist dabei so eng gebaut worden, dass dort keine zwei Lastwagen aneinander vorbeifahren können. Schon kurz nach der Fertigstellung der Straße ist dies einigen Bürgern aufgefallen, die sich auch an Schwäbische.de wandten.

„Die Straße sollte nach dem erklärten Ziel so ausgebaut werden, dass zwei Lkw aneinander vorbeikommen, das ist tatsächlich aber nicht möglich. Vorher ging das nach meiner Kenntnis nur durch ein Verlassen der Fahrbahn auf einen Grünstreifen. Da sich jetzt dort der Gehweg befindet, geht das aber nicht mehr“, erklärt Kressbronns Bürgermeister Daniel Enzensperger den Sachverhalt.

Planung vom Landratsamt genehmigt

Aus diesem Grund soll die Fahrbahn jetzt verbreitert und der Gehweg nach Westen verlegt werden. Der Fehler liege auf Seiten des Ingenieurbüros, ist von Daniel Enzensperger zu hören. Baulastträger der Straße ist die Gemeinde. „Die Planung für die Straße wurde durch das Landratsamt genehmigt, auf dieser Basis wurde gebaut“, schreibt dazu der Sprecher des Landrats, Robert Schwarz.

Der Planung zugrunde gelegen hätten die gesetzlichen Maßgaben für solch eine Straße. „Die Problematik ist auch längst bei uns angekommen und wird aktuell bearbeitet“, so Robert Schwarz. Der Landkreis prüft derzeit, wie die Situation verbessert werden kann.

Baukorrektur im Herbst

„Wir werden die Baumaßnahme zahlen müssen, nicht aber die Arbeiten, die jetzt nötig sind, um das gebaute Stück wieder abzureißen“, sagt Enzensperger. Er schätzt, dass die Korrektur dieser Straße im Spätherbst erfolgen könne.