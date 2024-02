Kultmoderator Thomas Gottschalk fordert Kressbronner Bürgermeister heraus

- Thomas Gottschalk, Kultmoderator der ZDF Unterhaltungssendung „Wetten, dass..?“, hat den Bürgermeister von Kressbronn, Daniel Enzensperger, im Rahmen einer Hörfunksendung des SWR als Wettpate ausgesucht und gegen ihn gewettet. „Wetten, dass Sie es nicht schaffen, auf der Trompete die Eurovisionshymne spielen zu können?“, lautete die Herausforderung, die Live im Radio mitzuverfolgen war.

Damit hatte Bürgermeister Daniel Enzensperger wohl am wenigsten gerechnet. Kein geringerer als Thomas Gottschalk höchstselbst forderte das Kressbronner Gemeindeoberhaupt am Volkstrauertag zu einer Wette heraus. „Ich erhielt einen Anruf von unserem Landrat Luca Wilhelm Prayo sowie kurz darauf zwei weitere Meldungen von Kollegen unseres Musikvereins, dass da irgendeine Wette mit Thomas Gottschalk und mir im Radio laufen sollte. Was ich zunächst für einen Scherz hielt, bestätigte sich schließlich, als ich immer mehr WhatsApp-Nachrichten auf mein Handy bekam und daraufhin schließlich den Sender anrief. Nach einem kurzen Vorab-Gespräch im „Off“ mit Radiomoderator Constantin Zöller vernahm ich plötzlich eine Stimme, die ich sofort erkannte. Kein Zweifel, es war tatsächlich Thomas Gottschalk, mit dem ich einige Minuten über Kressbronn und meine Person plaudern durfte“, erinnert sich Enzensperger, der seit fast 20 Jahren im heimischen Musikverein Trompete spielt.

Wie Enzensperger im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ verriet, habe man eine deutsche Gemeinde gesucht, die in der Nähe der Schweiz und Österreich liegt. „Da bot sich Kressbronn bestens an, da wir zudem noch im Sendegebiet des SWR liegen“, so Enzensperger, der die Wette natürlich annahm. Das Problem: Der Bürgermeister hatte zum Üben nur sehr wenig Zeit, da eine Veranstaltung aufgrund des Volkstrauertags anstand. Also habe er kurzerhand die passenden Noten im Internet gesucht, und in seiner Wohnung das Stück geübt: „Das war schon mit etwas Stress verbunden. Als ich mich beim Sender kurz darauf erneut gemeldet habe, um meine Wette live im Radio zu präsentieren, verspürte ich plötzlich eine gewisse Nervosität und sein Magenkribbeln.“

Am Ende hat der Eurovisionstrompeter die Herausforderung souverän gemeistert und die Wette gegen den TV-Star für seine Gemeinde gewonnen. Enzensperger zeigt sich bescheiden: „Als Beweis für das unverhoffte und irgendwie kuriose Ereignis erhielt ich Mitte Dezember eine Widmung von Thomas. Zahlreiche Glückwünsche und Nachrichten ließen mein Handy in den kommenden Tagen glühen. Eigentliche eine coole Sache, obwohl ich überhaupt nichts Großartiges geleistet habe. Es gibt Wichtigeres und andere Dinge, auf die man stolz sein kann. Auf jeden Fall war es eine tolle Werbung für Kressbronn. Und das ist mit am wichtigsten.“ Gerne hätte er den Star übrigens nach Kressbronn eingeladen, „Das habe ich in der Aufregung leider vergessen.“