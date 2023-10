Bunter wird’s nicht: Birgit „Biggi“ Folz stellt im Campingpark Gohren noch bis Samstag, 14. Oktober, handgefertigte Kunstwerke aus Schwemmholz aus. „Es sind die kleinen, eher unscheinbare Dinge, die mich inspirieren und glücklich machen“, sagt die Künstlerin im Gespräch mit Schwäbische.de.

Wer auf dem Campingpark in Kressbronn-Gohren die Open-Air-Galerie auf dem Stellplatz „G 40“ in unmittelbarer Nähe zum Wasser besucht, taucht in eine andere Welt ein. In eine Welt voller Farben und Formen, die an das sonnige Kalifornien oder die Karibik erinnern. Biggi Folzs Leidenschaft ist die Malerei.

Figuren im Holz erkennen

Dabei nutzt die Schaffende ein Material, das vor allem in diesem Sommer zuhauf entlang des Ufers zu finden war und immer noch ist. „Ich genieße es, am Strand von Gohren entlangzulaufen, meine Blicke auf den glitzernden See bis hinüber zu den Alpen schweifen zu lassen und die Schönheiten unserer Natur mit alle ihren Facetten zu entdecken. Inmitten der großen Mengen von Schwemmholz sehe ich, wie andere Menschen in den Wolken, Tiere, und Figuren, die ich einsammle und mit meiner Phantasie und Kreativität handwerklich bearbeite“, erklärt Biggi Folz.

Während der Wintermonate enwirft und gestaltet Birgit Folz kleine fantasievolle Wagen mit einer integrierten Spieluhr.

Auf dem Campingpark in Gohren präsentiert und verkauft Birgit Folz ihre handgefertigten Kunstwerke aus Schwemmholz.

Und schon erblickt sie ein Stück Holz mit langem Hals und markantem Kopf: „Das ist Nessi vom Bodensee, groß und schön gewachsen“, sagt sie und lacht mit einer inneren und glücklichen Zufriedenheit, die ihr dieser kleine Spaziergang geschenkt hat. Für die Künstlerin ist die Malerei eine Leidenschaft, ihre Passion, ihre Berufung.

Arbeit mit Handikap

Dabei arbeitet Biggi Folz, die lange Zeit in den USA und in Südfrankreich gelebt hat, mit einem Handikap: „Da ich auf einem Auge blind bin, ist es nicht immer einfach, Schriften und Dimensionen auf dem rauen, nie glatten Material so darzustellen, wie ich es gerne hätte. Um gerade Linien abzubilden, arbeite ich beispielsweise Punkt für Punkt.“ Hier helfe ihre langjährige Erfahrung, ihre Geduld, in Verbindung mit ihrem Talent.

Hat am Strand von Gohren ein neues Objekt, "Nessi vom Bodensee", gefunden: Die Künstlerin Birgit Folz arbeitet mit Schwemmholz.

Ob eine geheimnisumwobene Nessi, ein traurig dreinblickender Wal, kleinere Fische, eine asiatische Winke-Katze, Therapieschlange, ein eindrucksvolles Wandbild einer Meeresschildkröte oder einfach nur kleine Holztäfelchen mit lustigen Lebensweisheiten und Inschriften: Bevor die vielen Exponate für die Ausstellung fertig sind und in den Verkauf gehen, sind einige Arbeitsschritte notwendig. So müsse man die Fundstücke über mehrere Wochen immer wieder trocknen lassen ‐ auch, um die kleinen Tierchen, die darin wohnen, schonend zu vertreiben.

Im Anschluss wird das Holz entsprechend behandelt, erneut getrocknet und mit bis zu 40 Schichten übereinander bemalt. Ihre Stücke verkaufen sich gut, sagt Biggi Folz. Wenngleich diese, je nach Größe und Aufwand, keine Schnäppchen sind: „Meine Arbeiten sind einmalige Kunstwerke aus 100 Prozent Bodenseeschwemmholz, die in aufwendigen Prozessen mit Liebe zum Detail von Hand gefertigt beziehungsweise bemalt werden. Wobei die Form des Holzes nie verändert wird.“