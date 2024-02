KTEP-Projekt macht’s möglich

- Regine Abella und Gino Rochelou aus den Philippinen absolvieren derzeit in der Stiftung Liebenau eine Ausbildung zur Pflegefachkraft. Ermöglicht wird dies über eine Kooperation des Projekts „Kressbronn Toril Education Programm“ (KTEP) und der Stiftung. „Wir sind sehr glücklich, dass wir diese Chance bekommen haben. Wir werden auch nach unserer Ausbildung hierbleiben, unseren Beruf ausüben und uns eine Zukunft aufbauen“, sagen die jungen Auszubildende im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Regine ist 27 Jahre alt, hat auf den Philippinen „Bachelor of Science in Business Administration/Financial Management“ studiert und kommt, wie der 25 -jährige Gino, der einen graduierten Abschluss in Marketing-Management vorweisen kann, aus Toril, einer Insel auf den Philippinen im westlichen pazifischen Ozean. Seit rund drei Jahren absolvieren beide in der Stiftung Liebenau eine Ausbildung zur Pflegefachkraft. Zuvor arbeiteten sie in ihrer Heimat als Manager in ihren Berufen. Das Besondere daran: Die jungen Akademiker sind Patenkinder und ehemalige Schüler des Projektes KTEP. „Wir haben auf den Philippinen relativ wenig verdient und hätten keine Möglichkeit gesehen, eine gute und gesicherte Zukunft, auch für unsere Familien, aufzubauen. Als wir von KTEP gefragt wurden, ob wir uns eine Ausbildung in der Stiftung Liebenau in Deutschland vorstellen könnten, haben wir nicht gezögert und sofort zugesagt“, erinnert sich Regine.

Der Neustart indes sei eine große Herausforderung gewesen, wie beide berichten: „Die Kälte, das Essen und die Kultur unterscheiden sich doch sehr. Der schwäbische Dialekt, hoppala, war für uns eine weitere Hürde, die wir erst einmal meistern mussten“, blicken die Auszubildenden an die Anfänge mit einem Schmunzeln zurück. Der erste Schnee hingegen sei ein tolles Erlebnis gewesen, Bratwurst, Kässpätzle und deutsches Bier stünden derweil ganz oben auf der kulinarischen Lieblingsliste. Inzwischen seien sie trotz zwischenzeitlichem Heimweh in allen Lebensbereichen angekommen. Gino: „Dass wir nicht nur seitens der Bewohner und unserer Kollegen im Altenpflegeheim viel Lob und Anerkennung erhalten, ist ein weiterer Grund, weswegen wir uns hier so wohl fühlen und hier bleiben möchten.“

Wie Reinhard Kugel, der gemeinsam mit seiner Ehefrau Aurora KTEP vor rund 30 Jahren ins Leben gerufen hat, im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ erklärt, unterstützt die Stiftung potentielle Ausbildungskandidaten unter anderem finanziell beim Erlernen der deutschen Sprache mit dem Ziel, dass sie ihre Weiterbildung in Deutschland beginnen können. „Für beide Parteien, für die Stiftung sowie für die Auszubildenen ist dieses Programm eine Win-Win-Situation“, betont Kugel. Seit Beginn der Kooperation vor über drei Jahren habe man 84 ehemaligen Schülern von KTEP in der Region eine Ausbildung bei der Stiftung Liebenau ermöglichen können.

In ihre Heimat möchten Gino und Abella nur noch zurückkehren, um ihre Familien zu besuchen: „Im März haben wir die letzte Prüfung und dürfen uns dann offiziell ausgebildete Pflegefachkraft nennen. Danach möchten wir hier weiter Fuß fassen, auch, um unsere Eltern, Geschwister und Lieben in Toril unterstützen zu können.“

