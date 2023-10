KressCendo schwelgt in verführerischen Melodien

Mit einem bunten Streifzug durch die Welt von Oper, Operette und Musical hat der Chor „KressCendo“ zusammen mit dem Jungen Salonorchester Bodensee und der Kressbronner Solistin Veronika Vetter begeisterten Applaus geerntet.

Nach Rossinis Belcanto-Messe „Petite Messe Solennelle“ im letzten Jahr hat Gesamtleiter Jürgen Jakob mit seinem Chor wieder ein weltliches Konzert einstudiert. Chöre und Arien verführten am Samstag 340 und am Sonntag 400 Besucher in der Festhalle zum Mitsingen. Umsichtig dirigiert hat den Großteil der Chöre Swen Pech, während Jakob drei a-cappella gesungene Chöre geleitet und mit nie nachlassender Energie das ganze Programm am Flügel begleitet hat.

Nach sieben Jahren hat Jakob die Spieler des 2011 mit Schülern gegründeten Jungen Salonorchesters noch einmal eingeladen und fast alle konnten zusagen und haben ihr einmaliges Revival mit sichtlicher Freude genossen. Jakob hatte eigens Fassungen für diese Besetzung erstellt, und man durfte staunen, wie authentisch der Auftakt zur Oper „Carmen“, die Ouvertüre zur Strauß-Operette „Die Fledermaus“ oder die „Music of the Night“ aus Webbers Musical „Phantom der Oper“ herüberkamen.

Frisch und lebendig zeigte sich der Chor auch am zweiten Abend. Immer neue Stimmungen malten die rund vierzig Sängerinnen und Sänger, vom rassigen Chor der Zigarettenarbeiterinnen in der „Carmen“ zum sehnsüchtigen Gefangenenchor aus „Nabucco“ und dem strahlenden Chor aus „Aida“, bei dem Swen Pechs 14-jähriger Schüler Laurence Murray kräftig das Trompetensolo blies.

Schwungvoll kamen die Chöre aus der „Czardasfürstin“ und dem „Weißen Rössl“ herüber und kaum wiederzuerkennen waren die Sänger danach in jazzigen, fetzigen, schmachtenden Chören aus bekannten und weniger bekannten Musicals.

Was wären all diese Bühnenwerke ohne Arien. Hier ließ sich Sopranistin Veronika Vetter nicht nur in immer neuen Kleidern, sondern ebenso flexibel in Gesang und Mimik bewundern. Verführerisch gab sie sich als Carmen und gleich darauf im Dialog mit dem Cello innig als unschuldige Micaëla. Zärtlich sang sie den berühmten Song „Summertime“ aus Bernsteins „Porgy and Bess“ und Phil Collins Wiegenlied der Gorilla-Mama aus dem Disney-Film „Tarzan“. Feurig sang sie in Nachtblau und Boa die Arie der „Czardasfürstin“, schunkelnd Josefas Lied aus dem „Weißen Rössl“. Wer wollte nicht mitsingen, mit der erfolgstrunkenen Eliza, mit Marias „I feel pretty“ oder dem mitreißenden „America“ aus der „West Side Story“? Während Veronika Vetter im abschließenden Medley aus dem Musical „Les Misérables“ zart und verhalten Fantines „I dreamed a dream“ interpretierte, kam auch die Geigerin Rebekka Nollert ans Mikrofon und berührte mit Eponines zartem Traum „On my own“. Nach dem begeisternden Schlusschor „Do You Hear the People Sing“ ging das Konzert mit der Zugabe aus Webbers frühem „Joseph“-Musical leise zu Ende.