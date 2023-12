Der Kressbronner Weihnachtsmarkt hat wieder viele kleine und große Besucher aus nah und fern angezogen. Die 45. Auflage der traditionellen Veranstaltung gefiel nicht nur mit den 26 liebevoll dekorierten Holzhütten, dem bunten Kinderkarussell und der lebendigen Krippe. Passend zur vorweihnachtlichen Atmosphäre fielen dicke Schneeflocken.

„Frau Holle hat wohl mit Petrus ein Wörtchen geredet, was augenscheinlich funktioniert hat. Es ist wunderschön, wie die Flocken in den Scheinwerfern der Kapelle glitzern“, stellte Maria Fessler-Guth zufrieden und fröhlich fest.

Für den guten Zweck

Es hätte tatsächlich kaum besser kommen können. Kurz nach dem Start am Freitagabend setzte Schnee ein und verwandelte den Weihnachtsmarkt in ein zauberhaftes Winterdorf. Die örtlichen Vereine präsentierten ein vielfältiges Angebot an kulinarischen Köstlichkeiten, wärmenden Getränken, aber auch handwerkliche Kleinkunst gab es. Die Jüngsten fanden vor allem am Kinderkarussell und an der lebenden Krippe mit Esel und Schäfchen Gefallen.

„Dieser Weihnachtsmarkt gefällt wegen seiner familiären Atmosphäre, ist überschaubar und tut für notleidende Menschen Gutes“, meinte Karl Stahnke aus Bielefeld, der seinen Sohn in Kressbronn besucht. Wie bereits in der Vergangenheit fließen die Einnahmen durch die Standgebühren zu 100 Prozent in den sozialen Härtefonds der Gemeinde. „Es handelt sich hier um ein Budget, das im Haushalt der Gemeinde geführt wird und bedürftigen Menschen hier im Ort unterstützt“, heißt es seitens Verwaltung.

Geschenke vom Nikolaus

Nicht fehlen durfte St. Nikolaus, der mit seinem prall gefüllten Sack die Kinder zum Strahlen brachte. Mit seinen süßen Mandarinen, Freifahrttickets fürs Karussell, gesunden Nüssen und anderen kleinen Leckereien durfte sich der liebe Mann mit seinem weißen Rauschebart über zahlreiche leuchtende Augen freuen.

„Der Nikolaus trägt einen roten Rauchmantel, eine weiße Albe, auf dem Kopf seine Mitra und den Bischofsstab. Er ist sehr schön und hat für uns Kinder immer kleine Geschenke dabei“, wusste der zehnjährige Dimitri. Der Nikolaus sagte zur Kinderschar: „Ihr solltet immer freundlich, anständig und höflich sein und in der Schule fleißig lernen. Das freut eure Eltern und mich auch.“

Wer mit seinen Sprösslingen Abwechslung außerhalb des Rathausplatzes suchte, ging in die benachbarte Unterkirche. Dort führte das Wangener Puppentheater die Stücke „Der verhexte Tannenbaum“ und „Kaspers Weihnachtsfest“ auf.