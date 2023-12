Kressbronner Senioren stellen sich neu auf

Die Gemeinde Kressbronn ruft die Generation 60 plus auf, sich bei der Wahl zum Seniorenrat aktiv zu melden und zu beteiligen. Ziel ist es, eine neue Organisationsstruktur aufzustellen, die künftig unter dem Dach der Gemeindeverwaltung steht. „Wir suchen aktive Senioren, die sich in den Themenbereichen Verkehr, Freizeit, Gesundheit, Mobilität, Politik oder auch Nachhaltigkeit, Muse und Literatur einbringen möchten“, sagt Monika Knop, die gemeinsam mit Meinrad Ehrle und Emma Woyte das Gremium kommissarisch leitet. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 3. Januar, die Wahl findet am 24. Januar statt. Das Bewerbungsformular gibt es online sowie im Rathaus.

Seit 2007 gibt es in Kressbronn den Seniorenrat, der im Kapellenhof seine Heimat und sein Büro hat. Ab dem kommenden Jahr stellt sich die Gemeinschaft, die sich für die Interessen und Belange älterer Menschen einsetzt, neu auf. „Dann steht das Gremium unter dem Dach der Gemeinde. Hierzu suchen wir Menschen, die Erfahrung im Handwerk, in der Verwaltung, in der Pflege, in sozialen Bereichen oder andere Fähigkeiten besitzen. Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren möchten“, erklärt Monika Kops.

Grundsätzlich gehe es darum, aktive Senioren zu finden, die altersgerechte, aber auch allgemein wichtige Themen in den verschiedensten Bereichen aufnehmen und weiterentwickeln. „Die Arbeit macht Spaß, denn man bewegt etwas in der Gemeinde. Es ist wichtig, dass wir uns für unsere Belange einsetzen und Gehör finden. Daher macht es Sinn, sich bei der Wahl zum Seniorenrat einzubringen“, appelliert Meinrad Ehrle im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Schließlich leben in Kressbronn rund 3000 ältere Menschen, was, betont Ehrle, „ein ordentliches Pfund“ sei: „Da steckt enorm Mitsprachepotenzial drin“, betont er.

Laut Emma Woyte wolle man im Rahmen der Neuaufstellung Bewährtes bewahren, zugleich das Angebotsspektrum erweitern. „Ob Ausflüge und Reisen durchführen, sich in Sicherheitsfragen für Senioren einbringen, ob Freizeitgestaltungen planen, ein Reparaturcafé begleiten, ob musizieren oder in Kindergärten vorlesen: Es gibt noch so viel mehr zu tun und zu bewegen. Die Zukunft liegt in unseren Händen. Wir müssen nur wollen“, unterstreicht sie.

Auch Lothar Brück engagiert sich seit Kurzem in der Gemeinschaft. Für ihn sei die Neuaufstellung, personell wie auch aufgabenmäßig, eine Chance, das generationsübergreifende Miteinander und Engagement in der Gemeinde zu fördern. „Jung und Alt, gleich welcher Herkunft, können sich hier begegnen, voneinander lernen, aktiv sein und sich für die Gemeinschaft vor Ort stark machen“, stellt er fest.

Wer kann sich bewerben? Gewählt werden können Personen, die seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde ihren Hauptwohnsitz haben, die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen oder EU-Bürger sind. Zudem muss das 60. Lebensjahr vollendet sein. Die Amtsperiode läuft über fünf Jahre, die Kandidaten werden vom Gemeinderat gewählt.

Worin liegen die Aufgaben des Gremiums? Die Aufgaben des Seniorenrats liegen in der Förderung des gesellschaftlichen Lebens, die Planung und Durchführung von zielgruppenspezifischen Veranstaltungen, sowie die Vertretung der Interessen von Senioren gegenüber der Gemeindeverwaltung.

Wie, wo und bis wann kann man sich bewerben? Über ein Bewerbungsformular, das bis zum 3. Januar 2024 ausgefüllt im Rathaus abgegeben oder dorthin versendet wird.

