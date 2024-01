Einen fingierten Mordfall an einem älteren Mann haben Schüler der neunten Klasse des Bildungszentrums Parkschule am Donnerstag aufgeklärt. Im Rahmen eines Workshops des Programms Caoching4future der Baden-Württemberg Stiftung gGmbH konnten die Nachwuchswissenschaftler mit Hilfe modernster forensischer Methoden den Täter ausfindig und letztlich dingfest machen.

Moderne Methoden machen es möglich, heutzutage Taten aufzuklären, bei denen Ermittler vor Jahrzehnten nicht mehr weiterkamen. Schon kleinste Partikel enthalten wichtige Informationen über Opfer und Täter. Dass nicht nur Polizisten, sondern auch Naturwissenschaftler bei der Aufklärung von Verbrechen helfen, durften Jugendlichen der neunten Klasse des Bildungszentrums Parkschule jüngst im Rahmen eines Workshops erfahren.

Naturwissenschaftliche Hintergründe

„Bei der Anwendung der forensischen Techniken lernen unsere jungen Forensiker deren naturwissenschaftlichen Hintergrund kennen und erfahren außerdem, welche Berufe damit zu tun haben“, sagt Dr. Simone Bauer vom Coaching-Team. Ziel sei es, über Ausbildungs- und Studienwege in den sogenannten Mint-Disziplinen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik zu informieren.

Ein Foto von Graf von Mondstein, ein Kerzenständer voller Blut, ein offener Safe und eine Menge Spuren rund um den Tatort. Diese Szenerie zeigte sich den Schülern der Realschule, bevor sie sich unter fachlicher Beratung an die Arbeit machten: Mit Hilfe forensischer Methoden wie dem Vergleichen von Fingerabdrücken, der mikroskopischen und chemischen Analyse von Blutspuren, Haaren und Fasern aber auch dem Tracken von Handydaten haben die Neuntklässler Beweisstücke zur Aufklärung eines fiktiven Mordfalles zusammengetragen und am Ende durch ihr Kombinationsvermögen den Mörder, den Enkel des Opfers, aus einer Liste mehrerer Tatverdächtiger zur Strecke gebracht.

Begeisterte Schüler

„Das war richtig klasse. Wir wissen nun, wie Forensiker arbeiten, und dass in Filmen vieles nicht ganz richtig wiedergeben wird. Ich könnte mir durchaus vorstellen, in diesem Bereich später zu arbeiten“, meinte die 14-jährige Nora Bürger und Daniel Wachinger, ebenfalls 14 Jahre jung, sagte: „In diese fremde Welt einzutauchen war sehr spannend, wobei mir das Untersuchen der Blutspuren am besten gefallen hat.“

Wie die wissenschaftliche Beraterin Katharina Prager im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ erklärte, sei es in Zeiten eklatanten Fachkräftemangels wichtig, die Jugend für Naturwissenschaften und Technik noch mehr zu begeistern: „Mit unserer Berufsorientierung im Mint-Bereich möchten wir den Schülern die erstklassigen Perspektiven in diesen Berufen aufzeigen. Dazu haben wir vor dem Forensik-Workshop zu einem interaktiven Vortrag eingeladen, beim dem aktuelle Zukunftshemen mit Blick auf die berufliche Orientierung aufgezeigt wurden“, so Prager.

Infos zum Programm

Schulrektor Ulrich Schneider-Struben zeigte sich beeindruckt und lobte: „Hier werden den künftigen Schulabgängern auf interessante und kurzweilige Weise die Welt der Mint-Berufe aufgezeigt. Eine tolle Sache.“

Mit Coaching4future setzt sich die Baden-Württemberg Stiftung gemeinsam mit dem Arbeitgeberverband Südwestmetall und in Kooperation mit der Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit für qualifizierten Fachkräfte-Nachwuchs in den Mint-Disziplinen ein. Weitere Infos unter www.coaching4future.de.