Kressbronner haben 109 alte Handys gesammelt

Da die Handysammelaktion bereits beim ersten Mal so gut angenommen wurde, hat die Gemeinde Kressbronn weitere Sammelboxen im Rathaus und in der Tourist–Information aufgestellt. Es wurden wieder viele gebrauchte Mobiltelefone abgegeben, insgesamt kamen 109 Handys zusammen.

Durch das umweltgerechte Recycling der 109 Geräte werden 981 Gramm Kupfer, 16,4 Gramm Silber und 2,7 Gramm Gold zurückgewonnen. Der Erlös der Aktion kommt Bildungs– und Gesundheitsprojekten in Afrika zugute. Die Gemeinde dankt allen, die ihre nicht mehr genutzten Handys für einen guten Zweck abgegeben haben. In den Geräten schlummern wahre Schätze an Rohstoffen wie Gold, Kupfer, Zinn und Kobalt, die nicht unbegrenzt zur Verfügung stehen und unter anderem im Kongo unter menschenunwürdigen Bedingungen abgebaut werden. Ziel der Handy–Aktion Baden–Württemberg ist es, diese Schätze zu heben, wieder in den Kreislauf zurückzuführen und gleichzeitig auf die globalen Zusammenhänge aufmerksam zu machen.

Noch sind vielen Handynutzern diese Tatsachen und deren Auswirkungen auf Mensch und Umwelt wenig bewusst. Aus diesem Grund haben die Evangelischen Landeskirchen in Baden und Württemberg, die Diakonie Württemberg mit Brot für die Welt, das Deutsche Institut für Ärztliche Mission, das Evangelische Jugendwerk in Württemberg, die Aktion Hoffnung Rottenburg–Stuttgart, der Dachverband Entwicklungspolitik Baden–Württemberg und das Entwicklungspädagogische Informationszentrum Reutlingen die Handy–Aktion ins Leben gerufen. Die Sammlungen werden in Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom durchgeführt.

Im Bürgerservice im Rathaus und in der Tourist–Information stehen inzwischen wieder neue Sammelboxen. Bürger können Handys dort zu den Öffnungszeiten einwerfen. Außerhalb der Öffnungszeiten können sie Handys mit dem Hinweis auf die Sammelaktion in den Briefkasten werfen. Die Kabel und sonstiges Zubehör muss jeder selbst entsorgen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.handy–aktion.de