Kressbronn verabschiedet Klimaschutzkonzept

Mit Wohlwollen und positivem Blick in die Zukunft haben die Gemeinderäte in Kressbronn am Montag einstimmig ein unverbindliches, Klimaschutzkonzept beschlossen. Wie Bürgermeister Daniel Enzensperger in seiner Erklärung betonte, zeige man auf insgesamt 135 Seiten für die Kommune und ihre Bürger entsprechende Handlungsempfehlungen auf. „Diese Empfehlungen sind ambitioniert und stehen unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit. Ich freue mich, dass wir heute einen Beschluss zum Klimaschutzkonzept fassen können“, sagte das Gemeindeoberhaupt.

Kressbronn treibt seine ambitionierten Bemühungen, im Idealfall bis 2035 klimaneutral zu werden, weiter voran. Mit dem vorgelegten und seitens des Gemeinderats verabschiedeten Arbeitspapier habe man laut Enzensperger eine klare Position intern aber auch in Richtung Öffentlichkeit abgebildet. Zugleich machte der Bürgermeister keinen Hehl daraus, dass er sich, was die Verbindlichkeiten des Konzepts betreffen, mehr gewünscht hätte: „Ich hätte für richtig gehalten, klar Position zu beziehen, auch zu bundes- und landespolitischen Themen. Ich akzeptiere aber - und so ist es in einer Demokratie - dass die Mehrheit des Gemeinderates diesen Weg nicht mitgehen wollte.“

„Wir von der Bürgerlichen Wähler Vereinigung stehen klar hinter dem Klimaschutzkonzept. Es ist nun wichtig, sinnvolle Einzelbeschlüsse ohne weitere Belastungen für den Bürger zu fassen“, forderte David Maier für die BWV, bevor Karl Bentele (CDU) betonte, dass man auf dem Weg zur Klimaneutralität dringlichst Ziele formulieren und Maßnahmen ergreifen müsse. „Die vorgelegten Handlungsempfehlungen sind weitreichend und müssen vollzogen und umgesetzt werden. Es gilt, die Bürger aufzuklären, zu informieren und auf ihrem Weg zur Klimaneutralität, auch was Fördermöglichkeiten betrifft, mitzunehmen. Klimaschutz ist eine Akzeptanzgeschichte“, meinte der CDU-Fraktionsvorsitzende.

Sabine Witzigmann (Bündnis 90/Die Grünen) lobte die Gemeinde, sei diese doch unter anderem im Bereich von Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Liegenschaften sehr gut aufgestellt. Gleichwohl sei es wichtig, Energie und somit auch Kosten zu sparen. Ihr Tipp: „Fahren sie mehr Fahrrad, lüften sie regelmäßig und senken sie in der Wohnung die Raumtemperatur. Denn für den Klimaschutz ist es fünf nach zwölf“, mahnte sie, nachdem Martin Kolb (SPD) appellierte: „Es ist maßgebend, wie wir in Zukunft handeln. Wir müssen mit Blick auf dieses Klimaschutzkonzept alle an einem Strang ziehen.“ Martina Knappert-Hiese (Gemeinschaft unabhängiger Bürgerinnen und Bürger): „Auch ich stimme dem Konzept zu. Leider gehen führende Klimaforschungsinstitute inzwischen davon aus, dass wir das 1,5 Grad-Ziel nicht mehr erreichen werden. Nichtsdestotrotz brauchen wir dieses Konzept.“