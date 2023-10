Kressbronn setzt auf Solarstrom auf Dächern

Um die kommunale Verwaltung möglichst autonom mit Strom zu versorgen, werden in diesem Jahr nun weitere sechs Dächer mit Photovoltaik-Anlagen ausgerüstet, wie die Pressestelle im Rathaus berichtet. Der Bau auf dem Dach der Kinderbetreuungseinrichtung in der Danziger Straße und auf der Bücherei sind bereits abgeschlossen. Derzeit wird die Anlage auf dem Rathaus installiert. Die Dächer auf der Aussegnungshalle, dem Naturstrandbad und eine große Anlage auf dem Bildungszentrum Parkschule sollen in den nächsten Wochen folgen. „Mit dem Ausbau der PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden kommen wir dem Ziel, dass unsere Gemeinde so viel Strom erzeugt, wie sie verbraucht, einen großen Schritt näher“, freut sich Bürgermeister Daniel Enzensperger.