Kressbronn setzt auf klimaneutrale Energieversorgung

Die Gemeinde Kressbronn setzt bei der Erstellung von neuen Bauprojekten weiter auf eine möglichst klimaneutrale Energieversorgung. Gegen die Stimmen von Hermann Wieland (CDU), Dieter Mainberger, Daniel Strohmaier, Stefan Fehringer und David Maier (BWV) hat sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich dafür ausgesprochen, geeignete Möglichkeiten und Maßnahmen im Rahmen des neu geplanten Wohnbaugebietes „Moos I“ über eine Machbarkeitsstudie prüfen zu lassen. Die Kosten für die Untersuchung belaufen sich auf rund 150.000 Euro, wobei 75.000 Euro über die ProEco-Förderung bezuschusst werden können.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 22. Dezember 2022 beschlossen, im Bereich Gattnauer Straße/Moosweg das neue Baugebiet „Moos I“ zu entwickeln. Wie Bürgermeister Daniel Enzensperger sagte, wolle man mit diesem Projekt weiteren dringend benötigten Wohnraum schaffen. Die Bauleitplanung, die Erschließungsplanung sowie die Hochbauplanung zur Errichtung einer Anschlussunterbringung befinden sich laut Aussage der Verwaltung aktuell in Bearbeitung.

„Ziel der Gemeinde ist es, für das neue Baugebiet Moos I eine zukunftsgerichtete Planung zu erarbeiten. Dazu muss eine möglichst klimaneutrale Energieversorgung näher in den Fokus genommen werden“, betonte Raphael Armbruster, Amtsleiter im Amt für Gemeindeentwicklung und Bauwesen. Dabei denke man vor allem an zentralisierte Nahwärme-Systeme, da diese in der Regel kosteneffizienter und in punkto Wartung komfortabler seien. Zudem, so Armbruster, könne man durch die unterschiedlichen Nutzungsarten und Bebauungen innerhalb eines Baugebietes über ein intelligentes Lastmanagement eine effiziente Energienutzung ermöglichen: „Strom und Wärme können innerhalb des Baugebietes dort hingeleitet werden, wo sie jeweils benötigt werden. Aus diesen Gründen sollten im Baugebiet Moos I die verschiedenen Möglichkeiten zur Energieversorgung untersucht werden.“

Die Kosten zur Untersuchung einer geeigneten Energieversorgung für das Baugebiet bezifferte Armbruster auf rund 150.000 Euro. Wie der Amtsleiter weiter ausführte, müsste die Gemeinde, einen positiven Förderbescheid im Rahmen einer ProEco-Förderung vorausgesetzt, einen Eigenanteil von etwa 75.000 Euro selber tragen. Dabei könnten die entstehenden Kosten, wie auch die Baukosten zur Umsetzung eines Wärmenetzes, im Zuge der Vertragsverhandlungen auf den künftigen Contractor umgelegt werden. Inwieweit dieser allerdings bei der aktuell unsicheren Förderlage gefunden werden kann beziehungsweise dieser bereit ist, die entsprechenden Kosten gesamthaft zu tragen, sei indes laut Aussage der Verwaltung fraglich. Im schlechtesten Fall müsste die Gemeinde die Machbarkeitsstudie bei einer fehlenden ProEco-Förderung komplett aus eigenen Mitteln finanzieren und hätte niemanden, der das Vorhaben dann umsetzt. Hermann Wieland (CDU) empfahl, auf bestehende Gutachten ähnlicher Projekte zuzugreifen, was Kosten und Zeit sparen würde. Das Gremium beschloss letztlich mit zwölf Ja- und fünf Nein-Stimmen für die Beauftragung einer Studie.